Las Leonas le ganaron a Australia y son finalistas del Mundial de hockey sobre césped

bEl seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped, Las Leonas, venció 1-0 a Australia en la semifinal disputada en el Belfius Hockey Arena de Wavre y jugarán por el título del Mundial ante los Países Bajos. Julieta Jankunas, tras un córner corto, marcó el único tanto del encuentro cuando transcurría el último cuarto.
De esta manera, la Argentina consiguió meterse en su segunda definición consecutiva en Copas del Mundo e intentará arrebatarle la corona a las locales, que en primer turno se impusieron 1-0 ante Bélgica.
Al inicio del segundo cuarto, Las Leonas tuvieron su primer córner corto tras una infracción rival generada por Majo Granatto. En la acción de bocha parada, Valentina Raposo sacó un remate que dio en el palo tras un leve desvío en la arquera Jocelyn Bartram. En el rebote, otra vez la australiana se lució para evitar el tanto de Julieta Jankunas. Argentina presionó en el campo rival, tuvo el control del juego pero no pudo abrir el marcador y se marchó al vestuario con un empate 0-0.
Las Leonas buscan su tercera definición en fila, tras conquistar la medalla de plata en el Mundial de España-Países Bajos 2022 y repetir el segundo puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclo de Ferrara mantuvo al equipo en la elite global, combinando recambio generacional y experiencia acumulada.