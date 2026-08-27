    • 27 de agosto de 2026 - 21:28

    Boca prueba talentos en San Juan: reprogramaron las fechas y cerca de 1.800 chicos sueñan con el Xeneize

    Tras la suspensión por mal tiempo el miércoles, la prueba oficial comenzó este jueves en la cancha auxiliar del Bicentenario y finaliza el viernes. Se evalúan jugadores de categorías 2010 a 2017.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sueño de llegar a la Primera División del fútbol argentino volvió a encenderse en la provincia. Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte, Boca Juniors desembarcó con un masivo operativo de captación de talentos en la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario.

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    La actividad cuenta con la coordinación local de Germán Salinas y está liderada por Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting del club de La Ribera, junto a Emiliano Gallo.

    Reprogramación y convocatoria récord

    Aunque las pruebas estaban previstas para iniciar el miércoles 26 por la tarde, las inclemencias climáticas obligaron a reprogramar el cronograma y suspender la jornada inaugural. Superado el mal tiempo, la actividad comenzó este jueves 27 y se extenderá hasta el viernes 28.

    En total, se espera la participación de entre 1.500 y 1.800 chicos pertenecientes a las categorías 2010 a 2017, procedentes de diversos clubes sanjuaninos que recibieron una invitación formal previa.

    Un sistema que ya da frutos en la pensión xeneize

    Durante el desarrollo de los partidos de prueba, Medina explicó que la institución cuenta con un programa federal de captación que adapta su modalidad a cada provincia. En el caso de San Juan, el trabajo se realiza de manera privada con equipos federados, una metodología que viene rindiendo grandes frutos. De hecho, varios futbolistas sanjuaninos captados en pruebas anteriores ya forman parte de las divisiones inferiores y viven en la pensión de Boca.

    Cronograma para el viernes

    Las evaluaciones finales se llevarán a cabo este viernes 28 de agosto en doble turno:

    Turno mañana: de 8:30 a 12:00 hs.

    Turno tarde: de 15:00 a 19:00 hs.

    La articulación entre el Gobierno provincial y el club bonaerense permite que los jóvenes talentos de San Juan sean observados de forma directa por los cazatalentos del Xeneize, abriéndoles la puerta al profesionalismo sin salir de la provincia.

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