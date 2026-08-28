River llega a Jáchal para buscar futuros talentos: una oportunidad para los chicos de San Juan

Para muchos chicos de Jáchal, una mañana de fútbol puede convertirse en una oportunidad difícil de olvidar. El equipo de captación oficial de River Plate llegará al departamento el próximo 2 de septiembre para observar jóvenes talentos sanjuaninos y detectar posibles futbolistas con proyección para sus divisiones formativas.

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La prueba se realizará en el Polideportivo Federico Cantoni , desde las 9.30, y estará dirigida a jugadores nacidos entre 2013 y 2019 . La propuesta busca acercar directamente a los jóvenes del departamento una instancia de evaluación que habitualmente obliga a las familias a trasladarse hacia otros puntos del país.

La jornada estará coordinada por el profesor Pedro Fernández y contará con la presencia de los captadores Willian Segura y Luis Pereyra , quienes observarán a los participantes durante las distintas pruebas previstas.

La convocatoria abarca a siete categorías del fútbol infantil y juvenil. Los principales datos para las familias interesadas son:

River Plate realizará una jornada de captación de talentos el 2 de septiembre en el Polideportivo Federico Cantoni de Jáchal. Foto: captura Municipio de Jáchal.

Durante la jornada, los representantes del Millonario evaluarán las condiciones futbolísticas de los chicos y buscarán identificar perfiles que puedan continuar dentro de un proceso de seguimiento. Participar de la prueba no implica una incorporación automática a River , pero sí representa la posibilidad de mostrarse directamente ante integrantes del área de captación.

Una puerta para el talento sanjuanino

La llegada de River tiene un significado especial para el fútbol formativo del departamento. Jáchal cuenta con clubes, escuelas y competencias infantiles que reúnen a numerosos chicos durante todo el año, pero las oportunidades de ser observados presencialmente por captadores de instituciones de Primera División no son frecuentes.

La metodología de captación forma parte del trabajo que realizan los grandes clubes para ampliar su búsqueda de jugadores más allá de Buenos Aires y detectar talentos en distintas regiones del país. River sostiene una extensa estructura de divisiones formativas y continúa desarrollando actividades vinculadas con juveniles y fútbol infantil.

Para los chicos que participen, la jornada tendrá entonces un valor que va más allá del resultado final: será una oportunidad para competir, mostrarse y vivir desde cerca cómo funciona una prueba de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

El 2 de septiembre, durante algunas horas, el Federico Cantoni se transformará así en un pequeño punto de encuentro entre los sueños de los jóvenes futbolistas jachalleros y la estructura formativa del Millonario.