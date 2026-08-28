Boca vuelve a La Bombonera ante Lanús: hora, TV y formaciones del partido

El Xeneize recibe al Granate este viernes desde las 21.30 por la séptima fecha del Torneo Clausura. Ambos tienen siete puntos y necesitan ganar para acercarse a los playoffs.

Boca Juniors vuelve este viernes a jugar en La Bombonera después de más de un mes y tendrá una nueva oportunidad para cortar la racha de empates que arrastra en el Torneo Clausura. Desde las 21.30, el equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Lanús por la séptima fecha de la Zona A.

El Xeneize llega con tres empates consecutivos en el campeonato y suma siete puntos en seis presentaciones. En su última actuación igualó 1-1 frente a Racing en Avellaneda, por lo que necesita volver a ganar para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Lanús también tiene siete unidades y llega con una campaña irregular. El Granate viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors y buscará aprovechar las dudas de su rival para llevarse un resultado importante de La Bombonera.

El regreso de Boca a La Bombonera El partido tendrá un condimento especial para el conjunto de la Ribera: será su regreso al estadio Alberto J. Armando después de más de un mes. Boca no juega como local allí desde el 23 de julio, cuando enfrentó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

El equipo de Arruabarrena afrontará además el encuentro con algunas bajas. Ayrton Costa quedó afuera por lesión, mientras que Tomás Aranda sufrió una fractura que lo marginó del compromiso. Lautaro Di Lollo aparece como una de las alternativas para ocupar un lugar en la defensa. Una de las novedades más importantes será el regreso de Leandro Paredes, quien no pudo estar en los últimos compromisos frente a Recoleta y Racing.