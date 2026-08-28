Boca vuelve a La Bombonera ante Lanús: hora, TV y formaciones del partido

Boca Juniors vuelve este viernes a jugar en La Bombonera después de más de un mes y tendrá una nueva oportunidad para cortar la racha de empates que arrastra en el Torneo Clausura. Desde las 21.30, el equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Lanús por la séptima fecha de la Zona A.
El Xeneize llega con tres empates consecutivos en el campeonato y suma siete puntos en seis presentaciones. En su última actuación igualó 1-1 frente a Racing en Avellaneda, por lo que necesita volver a ganar para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.
Lanús también tiene siete unidades y llega con una campaña irregular. El Granate viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors y buscará aprovechar las dudas de su rival para llevarse un resultado importante de La Bombonera.
El regreso de Boca a La Bombonera
El partido tendrá un condimento especial para el conjunto de la Ribera: será su regreso al estadio Alberto J. Armando después de más de un mes. Boca no juega como local allí desde el 23 de julio, cuando enfrentó a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
El equipo de Arruabarrena afrontará además el encuentro con algunas bajas. Ayrton Costa quedó afuera por lesión, mientras que Tomás Aranda sufrió una fractura que lo marginó del compromiso. Lautaro Di Lollo aparece como una de las alternativas para ocupar un lugar en la defensa. Una de las novedades más importantes será el regreso de Leandro Paredes, quien no pudo estar en los últimos compromisos frente a Recoleta y Racing.
Boca vs. Lanús: hora y TV
El encuentro se disputará este viernes 28 de agosto desde las 21.30, en La Bombonera. El partido corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y será televisado por TNT Sports Premium.
La probable formación de Boca
Arruabarrena todavía mantenía algunas dudas para definir el equipo, especialmente en la defensa y el mediocampo. La formación que aparece como probable es:
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.
La probable formación de Lanús
Por el lado del Granate, Mauricio Pellegrino también prepara su equipo para intentar dar el golpe en La Bombonera.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino; Allan Wlk.