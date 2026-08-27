Alivio para la Selección: FIFA autorizó que Paredes, Molina y Almada cumplan sus sanciones en amistosos

La Selección Argentina recibió este jueves una noticia importante después de las duras sanciones impuestas por FIFA tras los incidentes de la final del Mundial 2026 ante España. El organismo aceptó una presentación de la AFA y autorizó que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplir sus suspensiones también en partidos amistosos de clase “A” , y no únicamente en encuentros oficiales.

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La resolución representa un alivio especialmente para Paredes y Molina, quienes habían recibido los castigos más extensos. Ahora, cada amistoso internacional reconocido oficialmente por FIFA permitirá descontar una fecha, lo que podría acelerar considerablemente sus regresos a la Albiceleste.

La AFA había realizado una presentación formal solicitando que las sanciones aplicadas después de la final pudieran cumplirse “en partidos amistosos de clase A y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero” . La Comisión Disciplinaria consideró que el pedido se ajustaba a la normativa vigente y lo aprobó.

Los castigos fueron anunciados el pasado 21 de agosto como consecuencia de los incidentes ocurridos una vez terminada la final del Mundial, disputada el 19 de julio entre Argentina y España.

Leandro Paredes: 10 partidos de suspensión y multa de US$90.000.

10 partidos de suspensión y multa de US$90.000. Nahuel Molina: 7 partidos y multa de US$90.000.

7 partidos y multa de US$90.000. Thiago Almada: 1 partido y multa de US$30.000.

1 partido y multa de US$30.000. Roberto Ayala: 3 partidos y multa de US$30.000.

El español Gavi también recibió una fecha de suspensión y una multa de US$30.000 por su participación en los incidentes.

Además, la AFA fue sancionada con multas que totalizan US$321.000 por diferentes infracciones registradas durante el Mundial y recibió restricciones de público para sus próximos encuentros como local, parte de ellas sujetas a un período de prueba.

Por qué la decisión beneficia especialmente a Paredes y Molina

Cuando FIFA comunicó originalmente las sanciones, estableció que las suspensiones debían trasladarse a los siguientes partidos de las selecciones correspondientes. La AFA, en su primera comunicación pública, señaló que debían cumplirse en próximos encuentros oficiales y decidió presentar un pedido específico para ampliar esa posibilidad.

La aprobación cambia considerablemente el escenario.

Argentina tiene previstas nuevas ventanas internacionales durante el segundo semestre de 2026, en las que podrá organizar amistosos clase “A”. Cada uno de esos encuentros servirá para descontar las suspensiones, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por FIFA.

Para Almada el panorama es sencillo: al tener una sola fecha, quedaría habilitado nuevamente después del primer encuentro computable.

Molina deberá cumplir siete partidos, mientras que Paredes afronta el escenario más complejo con diez. Según el calendario de ventanas FIFA disponible, Argentina podría disputar hasta seis encuentros durante lo que resta de 2026, por lo que ambos podrían reducir una parte importante de sus castigos antes de comenzar el próximo año.

En el caso de Paredes, si la sanción se mantiene completa y Argentina utiliza todas las ventanas disponibles, su regreso podría producirse durante 2027. Para Molina, la posibilidad de volver sería anterior. Todo dependerá finalmente de cuántos amistosos dispute la Selección y de lo que ocurra con la apelación.

La AFA igual apelará las sanciones

La decisión de FIFA no significa que la Asociación del Fútbol Argentino haya aceptado los castigos.

La AFA confirmó que esperará los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones de FIFA. En caso de no obtener una respuesta favorable, también mantiene abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

La AFA apelará la sanción de la FIFA a la Selección argentina y podría recurrir al TAS

El objetivo es intentar reducir principalmente las sanciones de Paredes y Molina, las más severas entre los futbolistas argentinos involucrados.

Mientras esa disputa continúa por la vía jurídica, la autorización conocida este jueves representa una ventaja concreta para Lionel Scaloni: los partidos de preparación también servirán para hacer correr el contador de las suspensiones, evitando que las diez fechas de Paredes y las siete de Molina deban consumirse exclusivamente en competencias oficiales.