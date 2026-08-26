    • 26 de agosto de 2026 - 10:55

    "Fuimos las víctimas": De la Fuente volvió a cargar contra Argentina por la gresca de la final del Mundial

    El DT de España calificó los incidentes como “intolerables”, defendió a sus jugadores y reveló que Scaloni le escribió para disculparse.

    Luis de la Fuente volvió a apuntar contra los incidentes protagonizados después de la final del Mundial entre España y Argentina.

    Luis de la Fuente volvió a apuntar contra los incidentes protagonizados después de la final del Mundial entre España y Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A más de un mes de aquella final caliente entre Argentina y España, Luis de la Fuente volvió a poner el foco sobre la pelea que estalló después del partido y lanzó una frase que reavivó la polémica: “Fuimos las víctimas”.

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    El entrenador del seleccionado español habló después de que la FIFA aplicara durísimas sanciones a varios integrantes de la Albiceleste por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey y ganada por España 1-0.

    De la Fuente fue tajante al recordar las imágenes de la pelea y aseguró que los futbolistas españoles fueron los principales perjudicados. También calificó lo sucedido como “intolerable e inadmisible” y pidió que este tipo de episodios no vuelvan a repetirse en el fútbol.

    El video con las declaraciones de De la Fuente

    Durante una entrevista con RNE Deportes, el técnico remarcó que la final fue seguida por una audiencia mundial enorme y cuestionó con dureza la imagen que dejó el enfrentamiento una vez concluido el partido.

    Luis de la Fuente volvió a referirse a los incidentes de la final entre Argentina y España y sostuvo que sus jugadores fueron “las víctimas”. Video: RNE Deportes.

    El fragmento fue publicado por RNE Deportes el 24 de agosto y rápidamente volvió a colocar en discusión una final que, más de un mes después, sigue acumulando capítulos fuera de la cancha.

    Reveló que Scaloni le pidió disculpas

    Pero De la Fuente fue todavía más allá. Según relató, luego de los incidentes recibió mensajes de integrantes de la delegación argentina y confirmó que Lionel Scaloni le envió una disculpa.

    El entrenador español destacó que mantiene una muy buena relación personal con el DT de la Selección y aseguró que sabe que Scaloni no estuvo de acuerdo con lo sucedido tras el partido.

    La revelación agregó otro condimento a una polémica que ya había quedado encendida con el fallo disciplinario de la FIFA.

    Las fuertes sanciones que golpearon a Argentina

    La Comisión Disciplinaria de FIFA castigó con especial dureza a varios integrantes del seleccionado argentino:

    • Leandro Paredes: 10 partidos de suspensión.
    • Nahuel Molina: 7 partidos.
    • Thiago Almada: 1 partido.
    • Roberto Ayala: 3 partidos.
    • Gavi, por España, recibió una fecha de suspensión.

    Además, Paredes y Molina recibieron multas de US$90.000 cada uno, mientras que Almada y Ayala fueron sancionados con US$30.000. La AFA, por su parte, acumuló penalidades económicas por US$321.000 vinculadas a diferentes infracciones registradas durante el Mundial.

    La Asociación del Fútbol Argentino adelantó que apelará las decisiones disciplinarias, por lo que el capítulo todavía no está cerrado.

    La pelea había comenzado después del pitazo final, en medio de los festejos españoles. El cruce escaló rápidamente y terminó involucrando a futbolistas de ambos seleccionados, entre ellos Paredes, Molina, Almada y Gavi. Las imágenes recorrieron el mundo y semanas después desembocaron en las sanciones de FIFA.

    Ahora, las declaraciones de De la Fuente vuelven a echar combustible sobre aquel episodio. España ya levantó la Copa, FIFA ya repartió castigos, pero la batalla discursiva alrededor de aquella final todavía está lejos de terminar.

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