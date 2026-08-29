Las Leonas van por la tercera estrella ante Países Bajos: hora y TV de la gran final del Mundial

La Selección argentina femenina enfrenta este sábado a las neerlandesas en la definición del Mundial de hockey 2026. El partido será a las 11 y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.

Las Leonas están a un partido de volver a hacer historia. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped enfrentará este sábado 29 de agosto a Países Bajos por la final del Mundial 2026, con la ilusión de conquistar por tercera vez el máximo trofeo de la disciplina.

La definición tendrá lugar desde las 11 de la mañana, hora argentina, en el Wagener Stadium de Amstelveen, Países Bajos. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN 2, mientras que también podrá seguirse vía streaming por Disney+ Premium.

Las Leonas, por otra página dorada El conjunto dirigido por Fernando Ferrara llega a la definición después de superar a Australia en semifinales. Argentina busca repetir las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010, que hasta ahora son sus dos títulos mundiales.

Enfrente estará el seleccionado neerlandés, vigente campeón y una de las grandes potencias históricas del hockey femenino. Países Bajos ganó nueve de los 15 Mundiales disputados anteriormente y buscará sumar una nueva estrella ante su público.

El cruce, además, tiene un fuerte antecedente mundialista. Argentina y Países Bajos ya se enfrentaron en finales anteriores, con triunfos de Las Leonas en 2002 y 2010, mientras que las neerlandesas se impusieron en 1974 y 2022.