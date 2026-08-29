    • 29 de agosto de 2026 - 09:43

    Las Leonas van por la tercera estrella ante Países Bajos: hora y TV de la gran final del Mundial

    La Selección argentina femenina enfrenta este sábado a las neerlandesas en la definición del Mundial de hockey 2026. El partido será a las 11 y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.

    Las Leonas.

    Las Leonas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las Leonas están a un partido de volver a hacer historia. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped enfrentará este sábado 29 de agosto a Países Bajos por la final del Mundial 2026, con la ilusión de conquistar por tercera vez el máximo trofeo de la disciplina.

    Leé además

    las leonas ante paises bajos: como esta el historial en finales de mundiales de hockey sobre cesped

    Las Leonas ante Países Bajos: cómo está el historial en finales de Mundiales de hockey sobre césped
    Los Leones 

    Las Leonas ya están en la final y Los Leones van por la hazaña: el hockey argentino vive un momento histórico

    La definición tendrá lugar desde las 11 de la mañana, hora argentina, en el Wagener Stadium de Amstelveen, Países Bajos. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN 2, mientras que también podrá seguirse vía streaming por Disney+ Premium.

    Las Leonas, por otra página dorada

    El conjunto dirigido por Fernando Ferrara llega a la definición después de superar a Australia en semifinales. Argentina busca repetir las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010, que hasta ahora son sus dos títulos mundiales.

    Enfrente estará el seleccionado neerlandés, vigente campeón y una de las grandes potencias históricas del hockey femenino. Países Bajos ganó nueve de los 15 Mundiales disputados anteriormente y buscará sumar una nueva estrella ante su público.

    El cruce, además, tiene un fuerte antecedente mundialista. Argentina y Países Bajos ya se enfrentaron en finales anteriores, con triunfos de Las Leonas en 2002 y 2010, mientras que las neerlandesas se impusieron en 1974 y 2022.

    Entre las figuras a seguir estará Agustina Gorzelany, una de las principales armas argentinas en los córners cortos. Del lado neerlandés, la goleadora Yibbi Jansen llega como una de las máximas anotadoras del certamen.

    Todos los datos de la final

    Argentina vs. Países Bajos

    Día: sábado 29 de agosto

    Hora: 11:00 de Argentina

    Estadio: Wagener Stadium, Amstelveen

    TV: ESPN 2

    Streaming: Disney+ Premium

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Las leonas jugarán nuevamente una final.

    Las Leonas le ganaron a Australia y son finalistas del Mundial de hockey sobre césped

    Las Leonas ya están clasificadas a semifinales. 

    Las Leonas empataron con Bélgica y enfrentarán a Australia por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped

    Las Leonas.

    Mundial de Hockey: Las Leonas son semifinalistas y Los Leones dieron el golpe ante Inglaterra

    Las Leonas.

    Mundial de hockey: cuándo vuelven a jugar Las Leonas y Los Leones