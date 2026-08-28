Las Leonas ya están en la final y Los Leones van por la hazaña: el hockey argentino vive un momento histórico

Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia y jugarán la final ante Países Bajos. Los Leones enfrentarán este viernes a Alemania por un lugar en la definición.

El hockey argentino atraviesa uno de sus mejores momentos internacionales. Las Leonas ya se metieron en la final del Mundial 2026 y Los Leones buscarán este viernes completar una jornada histórica con el pase al partido decisivo, en un hecho que vuelve a poner a ambas selecciones entre las protagonistas del máximo torneo.

El seleccionado femenino consiguió su boleto a la definición después de superar 1-0 a Australia en una semifinal disputada en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El único gol del encuentro lo marcó Julieta Jankunas en el último cuarto, luego de una jugada de córner corto.

La victoria tuvo además una figura clave bajo los tres palos: Cristina Cosentino. La arquera argentina respondió en los momentos más complicados y sostuvo el arco en cero, incluida una intervención decisiva sobre el cierre para evitar el empate australiano. Con este resultado, Las Leonas disputarán su segunda final mundialista consecutiva. En la definición enfrentarán a Países Bajos, que venció 1-0 a Bélgica en la otra semifinal. El partido se jugará este sábado en Amstelveen.

Los Leones también quieren hacer historia La selección masculina también dio un paso enorme. Los Leones derrotaron 5-3 a India y consiguieron la clasificación a las semifinales del Mundial, una instancia a la que no llegaban desde 2014.

Tomás Domene fue una de las grandes figuras del triunfo al marcar dos goles, mientras que Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Nicolás della Torre completaron la goleada argentina. La clasificación quedó confirmada posteriormente con el empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra.