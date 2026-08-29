    • 29 de agosto de 2026 - 16:24

    Entradas, Tribuna Segura y acción solidaria: la previa completa para el esperado debut entre Desamparados y Unión

    El Puyutano recibirá este domingo a las 19hs a Unión de Villa Krause, por la primera fecha del Torneo Regional Amateur. Habrá una campaña para ayudar a los afectados por los incendios en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados ya tiene todo preparado para su debut en el Torneo Regional Amateur. Este domingo, desde las 19, el equipo del Barrio Patricias Argentinas recibirá a Unión de Villa Krause, en el choque que abrirá la primera fecha por la Región Cuyo.

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    Precios de entradas

    De cara al encuentro, el club dio a conocer los valores de las entradas. Los socios tendrán ingreso sin cargo a la Popular, mientras que deberán abonar $5.000 para Platea Baja y $10.000 para Platea Alta. Los jubilados y menores podrán ingresar sin cargo a Popular y Platea.

    Para los no socios, los precios serán de $15.000 para Popular, $20.000 para Platea Baja y $25.000 para Platea Alta. En el caso de jubilados y menores, deberán pagar $8.000 en Popular y $10.000 en Platea.

    Tribuna Segura: será obligatorio llevar el DNI

    Para el encuentro entre Desamparados y Unión se implementará el programa Tribuna Segura, por lo que todas las personas que concurran al estadio deberán presentarse con su DNI para poder ingresar.

    La medida alcanzará a todos los espectadores, por lo que desde el club solicitaron concurrir con la documentación correspondiente y hacerlo con anticipación para evitar demoras en los accesos.

    Un debut con solidaridad

    El partido también tendrá un costado solidario. El espacio Recibimiento Víbora realizará este domingo una campaña para reunir donaciones destinadas a las personas afectadas por los incendios registrados en Pocito.

    Se recibirán frazadas, colchones, agua mineral, ropa en buen estado, calzado, alimentos no perecederos y artículos de higiene y limpieza.

    El punto de recepción estará ubicado en la entrada de Popular Norte, en calle Esteban Echeverría y Dr. Echagary.

    Así, el duelo entre dos históricos del fútbol sanjuanino tendrá todos los condimentos: debut, clásico, tribunas colmadas y una iniciativa solidaria para acompañar a quienes atraviesan una difícil situación. El domingo, desde las 19, Desamparados y Unión pondrán en marcha su camino en el Regional Amateur

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