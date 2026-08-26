Cruzando el Charco llega a la provincia para presentarse en "San Juan Florece ´26": cuándo y dónde será el show

Los fanáticos de Cruzando el Charco tendrán una cita especial en San Juan . La banda platense llegará a la provincia para presentarse en San Juan Florece ’26, el festival que se realizará el próximo domingo 27 de septiembre en Cepas Sanjuaninas.

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El show de Cruzando el Charco será uno de los principales atractivos de una jornada que comenzará a las 17 horas, con una propuesta pensada para disfrutar desde la tarde y extenderse hasta la noche.

Formada en La Plata a comienzos de 2012, Cruzando el Charco construyó una identidad propia dentro de la escena argentin a a partir de la combinación del rock nacional con otros ritmos como candombe, cumbia, pop, funk y baladas. Esa mezcla le dio un particular sonido rioplatense que incluso llevó a que, en algunas ocasiones, fuera confundida con una banda uruguaya.

Al frente del grupo está Francisco Lago, voz y líder de la formación, que será uno de los protagonistas de la jornada en San Juan.

Antes de la presentación de la banda habrá un sunset de previa, aprovechando el atardecer, además de diferentes espacios para recorrer y pasar el día entre amigos o en familia.

San Juan Florece ’26: detalles y entradas

Además de la música, el festival contará con un Polo Gastronómico y Patio Cervecero, una Feria de Emprendedores con propuestas locales y el parque “Fun Kids”, destinado a los más chicos.

El evento será en Cepas Sanjuaninas, ubicado en Rastreador Calivar 139 Norte, y las puertas abrirán a las 17.

Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb y también se pueden adquirir en Hoffmann Instrumentos Musicales.

Así, la llegada de Cruzando el Charco se perfila como el principal atractivo de una jornada que buscará combinar música en vivo, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.