El show debe continuar: Los Enanitos Verdes vuelve con los hijos de Cantero y Staiti

Los herederos, junto a Vadalá y Morelli, retomarán la banda para homenajear a sus padres, entre la emoción de los fans y polémicas internas.

Los Enanitos Verdes: Staiti y Cantero, dos apellidos que continuarán en y con la banda, con los hijos de Felipe y Marciano.

La emblemática banda mendocina Los Enanitos Verdes confirmó su regreso a los escenarios con una renovada alineación encabezada por los hijos de sus fundadores ya fallecidos, Marciano Cantero y Felipe Staiti. La nueva generación asumió el legado musical para honrar la historia del grupo de proyección internacional.

La partida del frontman Marciano Cantero en 2022 y la posterior muerte de Felipe Staiti en abril pasado dejaron a la icónica agrupación sin sus dos pilares históricos. En este complejo escenario, Javier Cantero (hijo de Marciano) junto a Juan Pablo y Natalio Staiti (hijos de Felipe) se sumaron a la banda, en la que siguen el bajista Guillermo Vadalá y el baterista Jota Morelli, dos instrumentistas de amplia trayectoria.

De izquierda a derecha: Javier Cantero, Juan Pablo y Natalio Staiti, continuarán el legado de Los Enanitos Verdes. Desde sus plataformas oficiales, los nuevos referentes expresaron que no intentan reemplazar la figura de sus padres, sino darle continuidad al proyecto. Definieron a la música como la herencia más valiosa y expresaron su compromiso de honrar la sangre y la obra de sus progenitores a través de la interpretación de sus grandes éxitos.

El comunicado oficial de Los Enanitos Verdes La tristeza de un ex Pese al entusiasmo expresado por gran parte de la audiencia, la reestructuración no sólo recibió rosas. Daniel Piccolo, baterista original de la agrupación desde sus inicios en 1979 hasta su desvinculación en 2009, manifestó públicamente su descontento, esencialmente por su hijo Agustín.