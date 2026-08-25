Polémica alrededor de la Selección: una periodista reveló que algunos jugadores casados le escriben por Instagram

La Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la conversación, aunque esta vez por un episodio completamente alejado de la cancha. La periodista Juli Roque aseguró que recibió mensajes privados de futbolistas casados del seleccionado nacional y reveló que, en al menos uno de los casos, los contactos comenzaron durante la época del Mundial de Qatar 2022.

La confesión surgió durante Qué Tupé , el ciclo de streaming de eltrece PRENDE, mientras los integrantes del programa conversaban sobre figuras conocidas que habían intentado acercarse a mujeres del medio a través de las redes sociales. Fue entonces cuando Roque lanzó una revelación que rápidamente comenzó a circular en redes.

“A mí me escribieron jugadores de la Selección...y no les importa nada, eso es lo peor", contó la periodista antes de agregar un dato que encendió todavía más la charla: aseguró que se trataba de futbolistas que estaban casados. Roque no dio identidades y hasta el momento tampoco mostró públicamente las conversaciones , por lo que sus afirmaciones permanecen exclusivamente en el terreno de su testimonio.

LA BOMBA DE LA PERIODISTA DEPORTIVA JULI ROQUE SOBRE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN pic.twitter.com/7JZK5OcRH6

A medida que sus compañeros quisieron saber más, Roque entregó un dato concreto sobre uno de los protagonistas.

Según relató, uno de los jugadores que la contactó disputó el Mundial 2026 y ya le escribía desde la época del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina terminó consagrándose campeón.

“El que me escribió de la Selección estuvo en este Mundial, pero me escribía desde el Mundial pasado que salimos campeones”.

La afirmación redujo inevitablemente el universo de posibles nombres y provocó que en las redes comenzaran a aparecer teorías sobre quién podría ser. Sin embargo, ninguna de esas especulaciones cuenta con elementos que permitan señalar públicamente a un futbolista en particular.

El detalle de los mensajes que más la sorprendió

Otro de los puntos que Roque destacó fue la manera en que se producía el contacto. De acuerdo con su versión, los mensajes llegaban directamente desde la cuenta personal de Instagram del futbolista y quedaban registrados como una conversación normal.

La periodista hizo especial hincapié en que no se trataba de mensajes efímeros que desaparecieran después de ser vistos, algo que, según contó, le resultó llamativo por el nivel de exposición que suponía para quien los enviaba.

Entre los principales datos que dejó su relato aparecen:

Aseguró que más de un jugador de la Selección la contactó.

la contactó. Sostuvo que los futbolistas a los que hacía referencia estaban casados .

. Uno de ellos, según su relato, estuvo en el Mundial 2026 .

. Ese mismo jugador habría comenzado a escribirle desde la etapa del Mundial de Qatar 2022 .

. Los contactos habrían llegado desde Instagram y mediante mensajes comunes , no efímeros.

, no efímeros. Roque no reveló nombres ni difundió capturas de los chats.

La respuesta de Juli Roque después de las críticas

El fragmento comenzó a viralizarse y también generó cuestionamientos hacia la periodista. Uno de los comentarios en las redes del programa le reprochó la supuesta intención de “quemar” a los protagonistas de la historia.

Roque respondió de manera directa: “Nadie quemó si no di nombres”, haciendo referencia justamente a que mantuvo en reserva la identidad de los futbolistas.

Juli Roque, vía Instagram.

La periodista cordobesa trabaja como cronista de espectáculos y creadora de contenido y ya había tenido exposición mediática anteriormente. Esta vez, su relato trasladó rápidamente la discusión hacia la vida privada de algunos integrantes de la Scaloneta.

Por ahora, no hubo respuestas públicas de los futbolistas aludidos ni existen elementos que permitan determinar de quiénes hablaba Roque. Por ese motivo, las versiones que circulan con nombres propios en redes sociales son solamente especulaciones y no forman parte de lo que la periodista confirmó públicamente.