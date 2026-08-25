    • 25 de agosto de 2026 - 15:29

    Polémica alrededor de la Selección: una periodista reveló que algunos jugadores casados le escriben por Instagram

    Juli Roque sorprendió al contar que recibió mensajes de futbolistas de la Scaloneta. Dio pistas sobre uno de ellos, pero decidió no revelar nombres.

    Una periodista reveló que jugadores casados de la Selección le escriben: no les importa nada.&nbsp;

    Una periodista reveló que jugadores casados de la Selección le escriben: "no les importa nada". 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la conversación, aunque esta vez por un episodio completamente alejado de la cancha. La periodista Juli Roque aseguró que recibió mensajes privados de futbolistas casados del seleccionado nacional y reveló que, en al menos uno de los casos, los contactos comenzaron durante la época del Mundial de Qatar 2022.

    Leé además

    Dolly Parton murió a los 80 años después de una trayectoria que la convirtió en una de las grandes figuras de la música estadounidense.

    Murió una reconocida cantante estadounidense a los 80 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cinemacenter estrenará su sala Infinity Visión con el re-estreno de Avengers Endgame

    Cinemacenter San Juan estrena Infinity Vision con el regreso de Avengers Endgame

    Por Estela Ruiz M.

    La confesión surgió durante Qué Tupé, el ciclo de streaming de eltrece PRENDE, mientras los integrantes del programa conversaban sobre figuras conocidas que habían intentado acercarse a mujeres del medio a través de las redes sociales. Fue entonces cuando Roque lanzó una revelación que rápidamente comenzó a circular en redes.

    “A mí me escribieron jugadores de la Selección...y no les importa nada, eso es lo peor", contó la periodista antes de agregar un dato que encendió todavía más la charla: aseguró que se trataba de futbolistas que estaban casados. Roque no dio identidades y hasta el momento tampoco mostró públicamente las conversaciones, por lo que sus afirmaciones permanecen exclusivamente en el terreno de su testimonio.

    La pista que desató las especulaciones

    A medida que sus compañeros quisieron saber más, Roque entregó un dato concreto sobre uno de los protagonistas.

    Según relató, uno de los jugadores que la contactó disputó el Mundial 2026 y ya le escribía desde la época del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina terminó consagrándose campeón.

    “El que me escribió de la Selección estuvo en este Mundial, pero me escribía desde el Mundial pasado que salimos campeones”.

    La afirmación redujo inevitablemente el universo de posibles nombres y provocó que en las redes comenzaran a aparecer teorías sobre quién podría ser. Sin embargo, ninguna de esas especulaciones cuenta con elementos que permitan señalar públicamente a un futbolista en particular.

    El detalle de los mensajes que más la sorprendió

    Otro de los puntos que Roque destacó fue la manera en que se producía el contacto. De acuerdo con su versión, los mensajes llegaban directamente desde la cuenta personal de Instagram del futbolista y quedaban registrados como una conversación normal.

    La periodista hizo especial hincapié en que no se trataba de mensajes efímeros que desaparecieran después de ser vistos, algo que, según contó, le resultó llamativo por el nivel de exposición que suponía para quien los enviaba.

    Entre los principales datos que dejó su relato aparecen:

    • Aseguró que más de un jugador de la Selección la contactó.
    • Sostuvo que los futbolistas a los que hacía referencia estaban casados.
    • Uno de ellos, según su relato, estuvo en el Mundial 2026.
    • Ese mismo jugador habría comenzado a escribirle desde la etapa del Mundial de Qatar 2022.
    • Los contactos habrían llegado desde Instagram y mediante mensajes comunes, no efímeros.
    • Roque no reveló nombres ni difundió capturas de los chats.

    La respuesta de Juli Roque después de las críticas

    El fragmento comenzó a viralizarse y también generó cuestionamientos hacia la periodista. Uno de los comentarios en las redes del programa le reprochó la supuesta intención de “quemar” a los protagonistas de la historia.

    Roque respondió de manera directa: “Nadie quemó si no di nombres”, haciendo referencia justamente a que mantuvo en reserva la identidad de los futbolistas.

    Juli Roque, v&iacute;a Instagram.

    Juli Roque, vía Instagram.

    La periodista cordobesa trabaja como cronista de espectáculos y creadora de contenido y ya había tenido exposición mediática anteriormente. Esta vez, su relato trasladó rápidamente la discusión hacia la vida privada de algunos integrantes de la Scaloneta.

    Por ahora, no hubo respuestas públicas de los futbolistas aludidos ni existen elementos que permitan determinar de quiénes hablaba Roque. Por ese motivo, las versiones que circulan con nombres propios en redes sociales son solamente especulaciones y no forman parte de lo que la periodista confirmó públicamente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mateo Sujatovich busca la banda /solista local que abrirá su show en San Juan. Ya hay cinco preseleccionados.

    Cinco talentos sanjuaninos compiten por abrir el show de Mateo Sujatovich en San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    Valentina, la hija de Mario Pergolini.

    La hija de Mario Pergolini audicionó en Popstars: cantó un clásico de Britney Spears

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ensayo: en marzo pasado, la Sinfónica de la UNSJ y el Coro Vocacional interpretaron el Réquiem de Mozart, en un templo colmado de público. 

    La Sinfónica de la UNSJ y la Iglesia Catedral vuelven a unirse en un concierto especial

    Por Estela Ruiz M.
    Rally Barrionuevo desgranará en San Juan la poesía de su nuevo disco (PH Agustín Pisano)

    Raly Barrionuevo en San Juan: "Los caminos de los artistas se construyen con los 'no'"