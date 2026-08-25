Raly Barrionuevo en San Juan: "Los caminos de los artistas se construyen con los 'no'"

Raly Barrionuevo vuelve a San Juan para presentar su nuevo disco, "El camino de Solgo" . La cita con el público sanjuanino será el 29 de agosto en el Teatro Sarmiento , donde el cantautor santiagueño compartirá este trabajo reflexivo, que incluye una tonada y una colaboración de Silvio Rodríguez.

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El álbum, que vio la luz en junio y en julio empezó a girar fue concebido sin urgencias, con profunda reflexión y la autenticidad. El resultado es un manifiesto, una declaración musical de principios que se planta desde el título, inspirado en el cuento de María Teresa Andruetto (que participa en Esta lluvia). Solgo es un humilde pintor oriental, que concibe su arte como un tesoro en sí mismo, y no como moneda de cambio de ambiciones e intereses. Un cuento que musicalizó y que termina impregnando toda la propuesta, aunque resuena especialmente en Yo vengo, con el que conforma un elocuente tándem. De todo esto habló Raly con DIARIO DE CUYO.

- Te tomaste tu tiempo para este disco, da la impresión de que va un poco al contrapelo de los tiempos de hoy…

- Es algo que se ha comentado, pero yo lo trabajo desde el lugar de un álbum de canciones, con todo lo que eso implica, es mi modo, me gusta trabajar los conceptos de los álbumes. Yo no subo una canción, subo el concepto general, ¿no? Yo sé que no es un disco que de repente todo se entiende, es un disco para transitarlo, para que las canciones vayan conectando... He trabajado mucho en la poesía, soy un amante de la poesía…

- Yo hace rato le he dicho que no a eso. Creo que los caminos de los artistas se construyen con los “no” y los “no” son algo que me ha ido saliendo de manera natural. También he tenido momentos en los cuales he estado más expuesto, no sé, Viña del Mar, donde tenía toda la industria acechándome. Y bueno, me he dado cuenta que no era lo que yo quería. A mi camino lo quería construir yo, a mi forma. Y bueno, y aquí estamos.

- Y tenés tu gente, que banca esos “no”, tus tiempos, tu poesía…

- Seguramente, porque además es algo que ha caracterizado la música de raíz folclórica argentina, siempre ligada a la poesía. No sé si hay mucha conciencia de cuánta poesía se ha escrito acá, tenemos como una vara muy alta en ese sentido y está bueno tomarlo como referencia. A mí me gusta eso y no sé si va a ser un éxito o no, y no me interesa, la verdad. Sí el hecho de que vaya la gente y de que uno pueda vivir de esto dignamente, pero no me quiero hacer ni millonario, ni mega famoso ni nada de eso. Si la gente se identifica con lo que yo hago, soy muy feliz; y si no, no pasa nada. Pero sí, creo que para escuchar este disco hay que tomarse un tiempo, cosa que hoy no sobra porque hay muchas urgencias; de esas que son divertidas para mucha gente, como las redes sociales, y de las urgencias que son dolorosas, como no llegar a fin de mes. En ese contexto, tomarse un tiempo para escuchar música y poesía, es un acto revolucionario.

No sé si hay mucha conciencia de cuánta poesía se ha escrito acá, tenemos como una vara muy alta en ese sentido y está bueno tomarlo como referencia No sé si hay mucha conciencia de cuánta poesía se ha escrito acá, tenemos como una vara muy alta en ese sentido y está bueno tomarlo como referencia

- ¿Creés que este disco es el que más te refleja?

- No sé si el más... Siempre he respetado el momento que estaba viviendo, cada disco ha reflejado cada etapa en mi vida…

- Pero Esta lluvia, con el cuento de Andruetto, y Yo vengo, son toda una declaración de principios…

- Sí, tal vez sea el momento en el cual decidí no vivir de manera urgente. Y es un muy curioso que cuando uno frena, ve la velocidad a la que va el mundo… Y por eso vuelvo siempre a la frase que escribió el querido Pablo Trullenque en "Entre a mi pago sin golpear”: "Tanto correr para llegar a ningún lado”, es genial eso.

- ¿Solgo es el símbolo de que significa el arte es para vos?

- Lo encontré a Solgo y me he visto en él… A decir de María Teresa Andruetto, Solgo es el artista verdadero, y no es que me sienta él, más lo veo como una guía…

- ¿Un faro?

- Sí, exacto, un faro, porque en mi vida también me ha pasado… A él lo tientan, el emperador lo tienta, todo lo tienta; pero se va a dibujar para la gente que lo necesita.

Raly Barrionuevo - El camino de Solgo

"Hasta el fin": el dúo con Silvio Rodríguez

- Contaste que te dio apuro pedirle a Silvio Rodríguez que sea parte…

- Sí, me daba cosas, qué sé yo. A veces uno es medio pudoroso con eso, y mirá que yo sé que Silvio tenía aprecio hacia mí, he compartido momentos, escenas, charlas, pero bueno, me da cosa quedar descolocado. Pero Silvio ha sido un divino. Yo le he puesto la condición que lo hiciera si le gustaba la canción y le ha gustado mucho, me ha escrito un correo hermoso… Yo, la verdad, contento y orgulloso de cantar con el número uno de la canción de habla hispana. Es como la referencia, Silvio, Víctor Heredia, Serrat.

Santiagueño con aires de tonada

- Entre los 15 temas, está la "Tonada del girasol"…

- Es una tonadita que tengo hace muchos años y bueno, ha reaparecido. La he escrito con un mercedino. Había quedado fuera de otros discos y ahora ha tenido su lugar.

- Para los cuyanos es un lindo guiño…

- No va con esa intención, pero la tonada es la música de mi infancia. Cuando era más chico, la música cuyana era más - importante que la chacarera. Lo que pasa que en la adolescencia comienza más fuerte la santiagueñidad, lógicamente. Pero la música inicial en mi vida es la música cuyana.

- ¿Por qué?

- Porque tocaban eso mis tíos, toda mi familia y los discos estaban ahí, esa música estaba presente en mi casa. Y después la he podido conocer más, de a poco...

- En general la tonada también requiere bajar un cambio, escuchar…

- Totalmente. Y no tengo duda que se trata de las músicas más hermosas que tenemos en la Argentina, y que hoy muy poco pasan en los festivales…

- Bueno, aunque no haya sido con esa intención, es un lindo guiño para los cuyanos que Raly haya grabado otra tonada…

- Por supuesto, y es muy lindo compartirla.

La cita con Raly Barrionuevo

El camino de Solgo