    • 25 de agosto de 2026 - 10:43

    Cinco talentos sanjuaninos compiten por abrir el show de Mateo Sujatovich en San Juan

    La elección está en manos del público, que deberá votar por uno de ellos en la cuenta de Instagram creada para tal fin.

    Mateo Sujatovich busca la banda /solista local que abrirá su show en San Juan. Ya hay cinco preseleccionados.

    Mateo Sujatovich busca la banda /solista local que abrirá su show en San Juan. Ya hay cinco preseleccionados.

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    Cinco artistas sanjuaninos disputan la oportunidad de subirse al escenario del Teatro Sarmiento el próximo 11 de septiembre para abrir el esperado concierto de Mateo Sujatovich. La elección final está en manos del público, que podrá votar por su músico favorito en las redes sociales.

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    El líder y vocalista de Conociendo Rusia retornará a la provincia en el marco de su gira solista titulada “Mateo”. Para esta travesía musical por distintas provincias del país, el reconocido cantante lanzó la convocatoria federal “Mateo te presenta a vos”, un proyecto concebido con el objetivo fundamental de impulsar y dar visibilidad a la escena emergente de cada ciudad que visita.

    Según expresaron desde la producción del artista, la iniciativa nace como una manera de retribuir el constante acompañamiento recibido por Conociendo Rusia a lo largo de su trayectoria. “Detrás de cada músico hay horas de ensayo, escenarios pequeños y el deseo de que alguien escuche sus canciones por primera vez”, destacaron sobre el espíritu de esta propuesta que busca acercar al público a los nuevos talentos locales.

    Los sanjuaninos preseleccionados

    Tras la convocatoria digital en la que músicos y solistas enviaron sus producciones, el equipo de Conociendo Rusia realizó una minuciosa preselección de cinco propuestas sanjuaninas para la fecha local:

    Escarlata (Soledad Arranz)

    Fabricio Pérez

    Franca de Naranja Mañana

    Juan Simón

    Martín Krywo

    Artistas en proceso de votación

    El proceso decisivo se lleva a cabo a través de la cuenta oficial de Instagram @cosasparadecirte, espacio creado especialmente para la iniciativa. Para apoyar a cualquiera de los solistas o bandas nominadas, los seguidores solo deben ingresar a la publicación correspondiente a San Juan y comentar el nombre de su artista preferido.

    La elección está en manos del público: votá a tu artista favorito comentando en el Instagram @cosasparadecirte La elección está en manos del público: votá a tu artista favorito comentando en el Instagram @cosasparadecirte

    La votación permanecerá abierta hasta el domingo 30 de agosto. El músico o agrupación que obtenga la mayor cantidad de comentarios y votos del público será el encargado de encender el escenario el 11 de septiembre en el Teatro Sarmiento, marcando un momento inolvidable en su carrera artística.

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