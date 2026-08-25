MasterChef Celebrity enciende las hornallas con sorpresas y caras conocidas

Todavía sin fecha de estreno, está armando su "dream team". Enterate quiénes son los famosos confirmados hasta el momento.

MasterChef Celebrity volverá a tener a Wanda en la conducción; y ahora, en vez de Maxi López, estará L-Gante.

MasterChef Celebrity calienta los motores para una nueva temporada en la pantalla de Telefe y el armado de su lista de participantes ya genera alta expectativa. Bajo la conducción de Wanda Nara, el popular reality culinario empieza a revelar las primeras figuras que aceptaron ponerse el delantal y competir frente a las hornallas.

La primicia de las incorporaciones más recientes llegó a través de Verónica Lozano en Cortá por Lozano —quien además estará al frente de la versión Kids del programa—. Entre las novedades más destacadas resuena la llegada de Pablo Giralt. El relator y periodista deportivo se suma al ciclo tras un período de altísima exposición profesional, impulsado especialmente por su destacada labor en las transmisiones del Mundial 2026.

Algunos de los primeros confirmados para MasterChef Sin embargo, el ingrediente más picante del elenco estará en la convivencia del set: L-Gante fue ratificado como participante, compartiendo pantalla con Wanda Nara tras el sonado vínculo amoroso que mantuvieron el año pasado. A él se suma Luck Ra, el cantante y ex pareja de La Joaqui (quien ya pasó por la edición previa del ciclo), prometiendo aportar su cuota fresca a la competencia.

Si bien cada nombre confirmado origina repercusión, L-Gante se ganó todas las miradas, debido a la relación que mantuvo con la conductora. El grupo de confirmados hasta el momento se completa con Lizy Tagliani y La China Anza, estructurando una plantilla inicial oficial, repleta de personalidades diversas para el programa. Y según Crónica, también estarían confirmados Juli Poggio (Gran Hermano), Daniela Christiansson (la pareja de Maxi López, ex de Wanda) e incluso habría cerrado trato otra Gran Hermano: la polémica Solange Abraham.

Las negociaciones de MasterChef En el terreno de las especulaciones y contactos, la producción baraja nombres de peso: Yanina Latorre, La Tora Villar, Dalma Maradona, Santi Talledo, Daniela Christiansson, Débora Nishimoto, Topa e incluso Nora Colosimo, la propia madre de Wanda Nara. Asimismo, Julieta Poggio admitió que podría aceptar la propuesta si se concreta, mientras que Nati Jota confirmó que rechazó la invitación tras ser convocada.