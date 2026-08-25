    • 25 de agosto de 2026 - 20:04

    MasterChef Celebrity enciende las hornallas con sorpresas y caras conocidas

    Todavía sin fecha de estreno, está armando su "dream team". Enterate quiénes son los famosos confirmados hasta el momento.

    MasterChef Celebrity volverá a tener a Wanda en la conducción; y ahora, en vez de Maxi López, estará L-Gante.&nbsp;

    MasterChef Celebrity volverá a tener a Wanda en la conducción; y ahora, en vez de Maxi López, estará L-Gante. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    MasterChef Celebrity calienta los motores para una nueva temporada en la pantalla de Telefe y el armado de su lista de participantes ya genera alta expectativa. Bajo la conducción de Wanda Nara, el popular reality culinario empieza a revelar las primeras figuras que aceptaron ponerse el delantal y competir frente a las hornallas.

    Leé además

    Los Enanitos Verdes: Staiti y Cantero, dos apellidos que continuarán en y con la banda, con los hijos de Felipe y Marciano. 

    El show debe continuar: Los Enanitos Verdes vuelve con los hijos de Cantero y Staiti

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El influencer sanjuanino Thomi Díaz junto a su par porteña, Anto Arboscelli y las famosas semitas. 

    Thomi Díaz, el influencer sanjuanino que hizo semitas con Anto Arboscelli

    Por Estela Ruiz M.

    La primicia de las incorporaciones más recientes llegó a través de Verónica Lozano en Cortá por Lozano —quien además estará al frente de la versión Kids del programa—. Entre las novedades más destacadas resuena la llegada de Pablo Giralt. El relator y periodista deportivo se suma al ciclo tras un período de altísima exposición profesional, impulsado especialmente por su destacada labor en las transmisiones del Mundial 2026.

    Algunos de los primeros confirmados para MasterChef

    Algunos de los primeros confirmados para MasterChef

    Sin embargo, el ingrediente más picante del elenco estará en la convivencia del set: L-Gante fue ratificado como participante, compartiendo pantalla con Wanda Nara tras el sonado vínculo amoroso que mantuvieron el año pasado. A él se suma Luck Ra, el cantante y ex pareja de La Joaqui (quien ya pasó por la edición previa del ciclo), prometiendo aportar su cuota fresca a la competencia.

    Si bien cada nombre confirmado origina repercusión, L-Gante se ganó todas las miradas, debido a la relación que mantuvo con la conductora.

    Si bien cada nombre confirmado origina repercusión, L-Gante se ganó todas las miradas, debido a la relación que mantuvo con la conductora.

    El grupo de confirmados hasta el momento se completa con Lizy Tagliani y La China Anza, estructurando una plantilla inicial oficial, repleta de personalidades diversas para el programa. Y según Crónica, también estarían confirmados Juli Poggio (Gran Hermano), Daniela Christiansson (la pareja de Maxi López, ex de Wanda) e incluso habría cerrado trato otra Gran Hermano: la polémica Solange Abraham.

    Las negociaciones de MasterChef

    En el terreno de las especulaciones y contactos, la producción baraja nombres de peso: Yanina Latorre, La Tora Villar, Dalma Maradona, Santi Talledo, Daniela Christiansson, Débora Nishimoto, Topa e incluso Nora Colosimo, la propia madre de Wanda Nara. Asimismo, Julieta Poggio admitió que podría aceptar la propuesta si se concreta, mientras que Nati Jota confirmó que rechazó la invitación tras ser convocada.

    Aunque Telefe mantiene bajo reserva la fecha oficial del estreno, la danza de nombres ya encendió el entusiasmo de la audiencia por el regreso del certamen de cocina más famoso de la televisión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Dolly Parton murió a los 80 años después de una trayectoria que la convirtió en una de las grandes figuras de la música estadounidense.

    Murió una reconocida cantante estadounidense a los 80 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Una periodista reveló que jugadores casados de la Selección le escriben: no les importa nada. 

    Polémica alrededor de la Selección: una periodista reveló que algunos jugadores casados le escriben por Instagram

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cinemacenter estrenará su sala Infinity Visión con el re-estreno de Avengers Endgame

    Cinemacenter San Juan estrena Infinity Vision con el regreso de Avengers Endgame

    Por Estela Ruiz M.
    Mateo Sujatovich busca la banda /solista local que abrirá su show en San Juan. Ya hay cinco preseleccionados.

    Cinco talentos sanjuaninos compiten por abrir el show de Mateo Sujatovich en San Juan

    Por Estela Ruiz M.