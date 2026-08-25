    • 25 de agosto de 2026 - 21:47

    La familia de Sergio Denis apela el fallo judicial por su trágico accidente

    El juez había determinado que su caída, en 2019, fue su responsabilidad. Se inició una nueva instancia legal para demostrar las fallas del teatro.

    Sergio Denis: se abre una nueva instancia sobre el hecho que, finalmente, devino en su muerte.&nbsp;

    Sergio Denis: se abre una nueva instancia sobre el hecho que, finalmente, devino en su muerte. 

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    La controversia resurgió luego de que la Justicia de Tucumán eximiera de todo cargo a las autoridades del Teatro Mercedes Sosa, a la entidad gremial organizadora y al titular del establecimiento. Las autoridades judiciales dictaminaron que el siniestro acontecido durante la función de marzo de 2019 fue consecuencia exclusiva del accionar del intérprete sobre el escenario, desestimando la demanda inicial por daños y perjuicios.

    La denuncia de la familia de Sergio Denis

    Disconformes con esta interpretación, los herederos del músico formalizaron su reclamo en una instancia superior. Según reveló la hija del cantante, Bárbara Hoffman, en diálogo con Infobae, el proceso legal no persigue un beneficio monetario. La suma requerida de 13 millones de pesos posee un valor meramente figurativo, ya que consideran que ningún monto económico puede compensar la pérdida de su padre. El propósito central de la querella es exponer las fallas organizativas y sentar un precedente sobre la seguridad en espectáculos públicos.

    Entre las irregularidades señaladas por el entorno del artista se destaca que las estructuras transitadas por el músico carecían de la habilitación correspondiente por parte del municipio. De igual modo, afirmaron que la fosa del teatro permanecía descubierta y que no se habían dispuesto las bandas reflectivas necesarias para advertir los desniveles en la oscuridad del show.

    Para la querella, la postura adoptada por la Corte resulta inadmisible, pues implica sugerir que el artista actuó de manera imprudente deliberadamente.

    La apelación busca revocar una determinación que la familia considera una injusticia, reabriendo la vía legal para que se examinen de manera exhaustiva las condiciones del teatro durante aquella fatídica jornada

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