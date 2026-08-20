Caso Sergio Denis: fuerte revés para la familia del cantante

La Justicia desestimó la demanda familiar por la muerte del artista al atribuir el accidente a su propia conducta, desatando la furia de sus hijos.

El caso de Sergio Denis en la justicia cerró con un fallo que generó polémica.

Un controvertido fallo judicial determinó que Sergio Denis fue el responsable directo de la trágica caída que le costó la vida en marzo de 2019. La Justicia tucumana desestimó la demanda indemnizatoria presentada por los herederos del artista, desencadenando una profunda indignación familiar.

El fundamento del fallo judicial La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán firmó la sentencia definitiva que rechazó los reclamos planteados contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, el gremio ATSA y las autoridades del recinto. En su resolución, los magistrados apelaron a la figura jurídica de la "autopuesta en peligro". Consideraron que el intérprete asumió voluntariamente el riesgo al caminar hacia atrás sobre la pasarela mientras cantaba y miraba hacia la platea, sin comprobar su trayectoria antes de precipitarse al foso de orquesta de tres metros de profundidad.

Para el tribunal, esta acción quebró el nexo de causalidad necesario para adjudicar culpabilidad a los organizadores o al Estado provincial. Asimismo, los jueces desestimaron los cuestionamientos de la querella sobre el estado defectuoso de las cintas refractarias en la pasarela. Con base en peritajes e inspecciones previas, determinaron que el teatro cumplía con las regulaciones de seguridad vigentes al momento del evento y que ningún dispositivo preventivo habría evitado el desenlace dada la mecánica del movimiento.

Para profundizar el revés legal, los camaristas declararon la falta de legitimación activa de los demandantes para actuar en calidad de herederos. Como derivación de este pronunciamiento, la Justicia dispuso que la totalidad de las costas y gastos del proceso judicial deberán ser afrontados por la familia del músico.

El enojo de la familia de Sergio Denis El veredicto generó una inmediata reacción por parte del entorno cercano del cantautor. Bárbara Hoffmann, una de las hijas del artista, utilizó sus canales digitales para volcar su amargura y reprobar la actuación de los jueces. La mujer calificó al país como un territorio donde las víctimas terminan señaladas como culpables y tildó de lamentable el accionar del sistema judicial.