    • 6 de octubre de 2026 - 18:15

    No más giras: Brian May le pone fin a medio siglo de tours

    El histórico guitarrista de Queen prioriza su bienestar familiar y sus proyectos científicos tras décadas de trayectoria musical.

    Brian May se baja de las largas giras, pero seguirá vinculado a la música.&nbsp;

    Brian May se baja de las largas giras, pero seguirá vinculado a la música. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los fanáticos del mundo de la legendaria banda británica Queen recibieron una noticia impactante: el célebre guitarrista Brian May confirmó que no volverá a embarcarse en largas travesías musicales junto a Adam Lambert (Queen + Adam Lambert), cerrando así un capítulo dorado de cinco décadas marcadas por giras multitudinarias alrededor de todo el planeta.

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    La determinación del músico no surgió de manera imprevista, sino que comenzó a gestarse hace un año y medio. Durante una serie de presentaciones en territorio estadounidense, el fallecimiento de una persona muy cercana a su círculo íntimo lo enfrentó a una realidad inevitable: la imposibilidad de regresar de inmediato junto a sus seres queridos ante una emergencia. Ese episodio funcionó como un disparador profundo para replantearse sus prioridades cotidianas.

    Alejado de los escenarios tradicionales, el artista y doctor en astrofísica admitió que el verdadero costo de los tours radica en la pérdida de autonomía y en el tiempo que se sustrae a la vida íntima. Lejos de renegar de su pasión por interpretar en vivo, reconoció que prefiere enfocar sus energías en su esposa, la actriz Anita Dobson, en sus nietos y en su fascinación por la astrofísica. Con medio siglo de trayectoria sobre sus espaldas, consideró que ese extenso recorrido ya resulta suficiente.

    "Me encanta tocar, me encanta viajar, pero el precio es sacrificar mi libertad. Tengo una esposa (la actriz Anita Dobson), nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes", expresó a The Times

    Me encanta tocar, me encanta viajar, pero el precio es sacrificar mi libertad. Tengo una esposa (la actriz Anita Dobson), nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes Me encanta tocar, me encanta viajar, pero el precio es sacrificar mi libertad. Tengo una esposa (la actriz Anita Dobson), nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes

    Me encanta tocar, me encanta viajar, pero el precio es sacrificar mi libertad. Tengo una esposa (la actriz Anita Dobson), nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes

    Brian May: horizontes alternativos

    Poner fin a los grandes desplazamientos no significa el cese absoluto de la actividad vinculada al grupo. El instrumentista adelantó que evalúan alternativas innovadoras para mantener vivo el repertorio ante los seguidores, inspirándose en propuestas vanguardistas como la experimentada en el complejo Sphere de Las Vegas mediante formatos inmersivos.

    Sin embargo, a pesar de la apertura hacia estas opciones tecnológicas, el compositor manifestó profundos reparos frente al uso intensivo de la inteligencia artificial. Advirtió sobre los inconvenientes ecológicos y estructurales vinculados al funcionamiento de los centros de datos necesarios para tales desarrollos, mostrando prudencia respecto a su implementación.

    De este modo, la legendaria formación transita una transformación donde el legado sonoro busca trascender el formato clásico de concierto.

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