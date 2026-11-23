Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrar la intimidad de su relación a través de las redes sociales. Esta vez, la pareja eligió Uruguay como destino para una escapada romántica , donde disfrutó de unos días rodeada de naturaleza, caballos y viñedos. El futbolista fue quien compartió varias fotografías de la actriz y acompañó las publicaciones con mensajes cargados de elogios y cariño.

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Una de las imágenes que más repercusión generó mostró a la China Suárez posando de espaldas y en bikini, en medio de un bosque de pinos . Icardi eligió una breve pero contundente frase para acompañar la postal: “Belleza salvaje” . La publicación despertó numerosas reacciones entre sus seguidores, mientras que la actriz respondió con un "me gusta".

El carrusel de fotografías también incluyó otra postal de Suárez en bikini, esta vez sobre un pequeño puente rojo rodeado de viñedos . "Mi ponjita en 'Tokyo'", escribió el delantero junto a la imagen, en un nuevo guiño afectuoso hacia su pareja.

La escapada también tuvo momentos compartidos por ambos. En una de las fotografías, Icardi y la China aparecen sonrientes junto a un molino de viento , en una escena que el futbolista acompañó con una declaración: “Dame esa sonrisa toda la vida” .

El entorno rural fue uno de los grandes protagonistas del viaje. La pareja recorrió la chacra, disfrutó de paseos a caballo y compartió imágenes de los animales que encontraron durante su estadía. Incluso, el delantero publicó una toma desde el lomo de un caballo negro, con otros ejemplares y un pony de fondo.

Otro de los momentos que llamó la atención fue un video grabado por la actriz mientras ambos recorrían el predio en un carrito de golf. Icardi estaba al volante cuando Suárez le preguntó adónde la llevaba.

“A perdernos”, respondió el futbolista. La actriz le contestó “Te amo”, mientras que él aprovechó para elogiarla: "Qué linda te queda esa bikini". "Gracias, mi amor", respondió ella.

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La China Suárez y Mauro Icardi, con looks campestres

Las publicaciones también permitieron ver otros momentos de la pareja durante los días previos a la boda de Natalia Antolín, diseñadora de moda y madrina de Magnolia, la hija de la actriz con Benjamín Vicuña.

Para la celebración, Suárez eligió un conjunto de inspiración campestre, compuesto por un top strapless beige y una falda larga con estampas de caballos blancos y paisajes naturales en tonos tierra. El diseño pertenecía a la propia novia.

Icardi, por su parte, optó por un estilo más urbano, con una remera blanca, pantalón negro y zapatillas del mismo color.

En otras imágenes, ambos se mostraron con looks más relajados, entre árboles y animales. El futbolista apareció sin remera, con sus tatuajes a la vista y su nuevo corte de pelo platinado, mientras que la actriz lució un pijama a cuadros y el pelo suelto.

La escapada a Uruguay volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez con una sucesión de postales románticas, escenas cotidianas y demostraciones públicas de afecto.