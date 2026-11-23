El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 19:00 h, en el Predio Gaucho Municipal.

El departamento de Ullum se prepara para vivir una nueva edición de su encuentro gaucho más emblemático. El sábado 28 de noviembre, a partir de las 19 h, el Predio Gaucho Municipal abrirá sus puertas para celebrar la 9° edición de la Fiesta de la Tradición, una propuesta abierta a toda la comunidad sanjuanina.

La jornada -organizada por la comuna junto a agrupaciones gauchas- reunirá las expresiones más representativas del acervo cultural criollo en un ambiente familiar. Quienes asistan podrán disfrutar de una grilla variada que combinará espectáculos musicales en vivo, destrezas criollas en el campo de doma y un sector gastronómico con comidas típicas regionales.

Uno de los principales atractivos de la noche será la participación especial de La Sanjuanina, de Tato Costa, que aportará su tropilla para el desarrollo de las actividades ecuestres, que contarán con el respaldo institucional y la fiscalización oficial de la Federación Gaucha Sanjuanina.