Hay quienes ante la crisis se agobian, no saben cómo reaccionar y qué paso seguir para salir de esa situación. Sin embargo, hay otras personas que encuentran una oportunidad, y en ella la motivación para salir adelante. Ese es el caso de María Montaña , quien a inicios de este año tuvo que enfrentar una adversidad familiar que sin querer terminó dando origen a su proyecto personal "Bon Appetit" , convrtiéndose en la representante de Ullum para la Emprendedora del Sol 2026.

Si bien su emprendimiento nació en enero de este año, todo comenzó en noviembre del 2025. La pareja de María trabajaba en una panadería y lamentablemente sufrió dos golpes personales grandes, primero el fallecimiento de un familiar muy cercano y querido, y luego una enfermedad que lo llevaba a tener que ausentarse de su trabajo para realizarse estudios y controles médicos. “Hasta el día de hoy estamos detrás de un diagnóstico, pero producto de la enfermedad lo despiden y se queda sin trabajo” , comenta María en contacto con DIARIO DE CUYO.

Con su pareja sin trabajo y ella dedicada el 100% a su pequeña hija, comenzaron a analizar qué hacer para salir adelante. Solo contaban con la indemnización, que alcanzó para cubrir gran parte de los gastos médicos que venían registrando. Sobre aquellos momentos, la joven recuerda: “Pagamos las deudas y nos quedaron $60.000. Comenzamos entonces a preguntarnos qué hacer, sin trabajo y con la bebé”.

La preocupación se convirtió en ocupación, y en medio de una charla como muchas que venían teniendo sobre el mismo tema, la ullunera le propuso a su pareja aprovechar sus conocimientos en panificación para hacer medialunas y vender. Con los $60.000 que tenían en el bolsillo compraron un bolillo, un cuchillo con su afilador, manteca suelta y harina. La casa de la madre de María se volvió en el centro de horneado y comenzaron a vender, todos los días.

Con jornadas que iniciaban a las 5 de la madrugada y se extendían por todo el día, la estadía en la casa de su madre se extendió por dos meses, hasta que se animaron a dar el siguiente paso y compraron un horno eléctrico. “Lo sacamos con un crédito que aún estamos pagando” , sostuvo la joven.

Sumaron al aparto otro horno, prestado por la madre de María, y así pudieron aumentar la producción, teniendo en cuenta que la demanda de los vecinos no demoró en ser frecuente y sostenida. La joven analiza que el fenómeno se da debido a que en Ullum no hay panaderías como tales, sino más bien revendedores.

“La idea del emprendimiento surgió en base a la necesidad, y la desesperación de poder tener algo en el departamento que genere trabajo. Acá el único trabajo que puede haber es en el campo y por temporada. La idea es poder llegar a los corazones de la gente y que nos apoye para poder tener una panadería en Ullum”; sostuvo la joven.

Emprendedora del Sol: ganas de aprender y convivencia con mujeres que buscan crecer

El espíritu proactivo de María la llevó no solo a iniciar un emprendimiento para sacar su familia adelante en conjunto con su pareja, sino también a profesionalizarse y adquirir conocimientos y herramientas con el propósito de volcarlas luego a su proyecto. Fue así que tuvo contacto con el grupo de Mujeres+Mineras, un programa del Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que busca fortalecer el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres en comunidades con actividad minera.

Fue por medio de ese grupo que se enteró de la convocatoria para Emprendedora del Sol, y no dudó en inscribirse. “Estaba muy nerviosa, tenía miedo, me causaba ansiedad. No pensé que fuera a salir elegida, no me lo esperaba. Sé el potencial que tenemos y hasta donde se quiere llegar, pero no pensé que Dios nos iba a dar esta oportunidad tan grande. Somos muy creyentes y antes de hacer algo siempre está la oración, está la fe”, asegura.

Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Con 27 años, una beba y gracias al acompañamiento incondicional de su pareja, María busca no solo que su emprendimiento tenga una mayor visibilidad, sino que también crezca y sea una fuente de empleo en el departamento.

“He llorado un montón y me sigo emocionando por todo lo que ha pasado. Ganar en el departamento es un montón. Ganar en la provincia sería emocionante”, concluyó María Montaña.