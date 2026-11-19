El tiempo, el espíritu emprendedor y la capacidad de animarse a innovar fueron los ejes del mensaje que compartió Pablo Dellazoppa, gerente general de Diario de Cuyo , durante el encuentro del Networking Empresario , realizado este jueves 19 de noviembre en los jardines del medio. Ante autoridades provinciales, representantes del sector empresarial y referentes de distintas actividades económicas, puso en valor la importancia de apostar por nuevas ideas, generar oportunidades y construir futuro desde San Juan.

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En el comienzo de sus palabras, Dellazoppa eligió destacar algo que, según expresó, muchas veces no se dimensiona lo suficiente: el tiempo. “Me gusta decirlo por el tiempo que nos permite compartir en lo más valioso que todos tenemos, el tiempo. Nada recupera cuando ese tiempo se pierde”, expresó.

En ese sentido, agradeció especialmente la presencia del gobernador Marcelo Orrego , ministros, intendentes y demás autoridades de Gobierno, además de los empresarios y participantes que se sumaron a la actividad, en medio de una agenda cargada de compromisos vinculados con la minería y el desarrollo productivo regional.

El gerente general también hizo referencia a las actividades que se desarrollaron durante la jornada en el marco de la agenda minera, particularmente a la Mesa de Proveedores Mineros , que tuvo lugar en el Auditorio del Teatro del Bicentenario. Allí se reconoció a jóvenes emprendedores que participaron de una iniciativa orientada a desarrollar soluciones tecnológicas para desafíos de San Juan.

Al recordar esa experiencia, destacó el trabajo conjunto del Ministerio de Producción, el Ministerio de Minería, las cámaras empresariales y otras instituciones que acompañaron la propuesta. Para Dellazoppa, lo más importante no fue solamente el resultado de la competencia, sino la actitud de quienes decidieron participar.

“Lo que vi eran jóvenes que emprenden, que se desafían, que arriesgan, que tienen ganas y que apuestan por un futuro”, sostuvo. Y agregó una de las definiciones centrales de su discurso: “Es el mejor de los gérmenes que podemos tener como sociedad. Gente joven, que no está quieta, que está inquieta, que apuesta por algo, que tiene un objetivo y trabaja fuertemente por buscarlo”.

En esa línea, mencionó los resultados de la iniciativa tecnológica, que reunió a 134 equipos y cerca de 300 jóvenes, de los cuales tres resultaron ganadores. Si bien describió la experiencia como un desafío concentrado en pocas semanas y con premios económicos importantes, remarcó que el verdadero valor estaba en promover una cultura emprendedora y en estimular las ganas de hacer.

El vínculo entre San Juan, Mendoza y el desafío de crecer

Otro de los puntos de su intervención estuvo relacionado con la identidad productiva de San Juan y su cercanía con Mendoza. Dellazoppa se definió como vecino del sur mendocino y destacó que ambas provincias comparten una historia marcada por las condiciones geográficas y el esfuerzo de sus habitantes.

“Esta ha sido una tierra como la nuestra, la de Mendoza, forjada en el desierto. Y todo lo que se forja en el desierto es a fuerza de esfuerzo. Si el hombre no interviene, no hay manera de que nada prospere”, manifestó.

En ese contexto, puso en perspectiva las oportunidades que hoy representa la minería, aunque aclaró que el potencial de la provincia no se limita a esa actividad y que las posibilidades de desarrollo también están vinculadas con otros sectores productivos.

Su mensaje apuntó a reconocer el espíritu emprendedor de los sanjuaninos y la capacidad de aprovechar las oportunidades que aparecen, con una mirada puesta en el crecimiento y la generación de empleo.

Los nuevos desafíos de Diario de Cuyo: tecnología, innovación y contenidos audiovisuales

En otro tramo de su discurso, Dellazoppa vinculó ese espíritu emprendedor con el presente y el futuro de Diario de Cuyo, al referirse al desafío de continuar una trayectoria de 80 años y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas formas de comunicar.

“En esto hay parte de nuestro espíritu con el Diario de Cuyo. Aprovechar, potenciar, recrear lo mejor de la tradición de 80 años, lo mejor que el diario ha dado por esta provincia, ser respetuosos de esto, hacer todo lo que podamos hacer, probablemente equivocarnos también y en esa equivocación aprender”, expresó.

El gerente general planteó que el camino de la empresa periodística está relacionado con emprender, innovar, incorporar tecnología, generar más fuentes de trabajo y abrir sus puertas a la comunidad.

En ese sentido, explicó que esa apertura no se limita a las instalaciones físicas, sino que también comprende los distintos canales de comunicación del medio: el periódico impreso, el portal digital y las redes sociales.

Además, anticipó uno de los proyectos que formarán parte de la próxima etapa de crecimiento: la puesta en marcha de una unidad audiovisual de streaming en la propia sede de Diario de Cuyo.

“Muy pronto toda nuestra unidad audiovisual de streaming que vamos a enclavar acá en esta sede”, adelantó, al compartir parte de los planes de innovación y expansión del medio.