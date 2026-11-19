Una charla sin diapositivas prefabricadas, con errores, improvisación, risas y resultados que aparecían en tiempo real. Así fue la presentación de Santiago Siri este jueves, en el marco de las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026 , donde convirtió el escenario en un laboratorio abierto para mostrar, de manera práctica y lúdica, hasta dónde pueden llegar hoy las herramientas de inteligencia artificial.

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La exposición comenzó alrededor de las 18.30 y rápidamente rompió con el formato tradicional. Siri se ubicó frente a su computadora y avisó que la verdadera protagonista no sería él, sino los modelos de IA. “ Vamos a jugar un poquito con la computadora ”, anticipó antes de comenzar una experiencia de prompting en vivo que mantuvo al público atento, participativo y con varios aplausos durante las distintas pruebas.

La consigna que eligió no fue casual. Después de conocer durante su visita parte de la matriz productiva sanjuanina, tomó al pistacho como punto de partida y planteó un desafío: crear desde cero una empresa capaz de producir, transformar y vender derivados del fruto local utilizando distintas herramientas de inteligencia artificial.

El experimento comenzó en ChatGPT. Siri le pidió al modelo que imaginara una compañía vinculada con el pistacho, pero con identidad sanjuanina y capacidad de proyectarse a otros mercados. También solicitó que desarrollara un prompt para explicar toda la cadena, desde el cultivo hasta la elaboración de productos terminados.

“ No queremos vender solamente pistachos, queremos vender millones de helados, chocolates, productos hechos en Argentina ”, planteó mientras construía el proyecto. Incluso bromeó con una consigna que acompañó buena parte de la demostración: “No chocolate de Dubái, chocolate de San Juan ”.

La inteligencia artificial respondió con un nombre que inmediatamente generó reacción entre los presentes: SOLPISTO. La marca combinaba el sol, uno de los símbolos asociados a San Juan y a la propia Fiesta Nacional del Sol, con el pistacho. A partir de allí, lo que había comenzado como una ocurrencia se transformó en el hilo conductor de toda la presentación.

Siri fue pasando de una herramienta a otra. Con los modelos elaboró una presentación comercial, exploró variantes de identidad visual, generó un logo y comenzó a construir un sitio web que presentaba la historia del producto, sus posibilidades de comercialización e incluso versiones pensadas para distintos idiomas.

En cuestión de minutos, la simulación ya incluía información sobre cultivo, logística, escenarios económicos, productos derivados y diferentes formas de posicionar la marca. La presentación llegó a proponer helados, chocolates, snacks y otros desarrollos capaces de llevar al pistacho sanjuanino más allá de la venta de la materia prima.

Del prompt a una publicidad con dinosaurios sanjuaninos

La parte más lúdica llegó hacia el tramo final de la demostración. Siri decidió que SOLPISTO también necesitaba publicidad y aprovechó otro elemento que había llamado su atención durante su paso por San Juan: el patrimonio paleontológico de la provincia.

El pedido a la inteligencia artificial fue crear una pieza audiovisual protagonizada por un dinosaurio sanjuanino, evitando recurrir a una figura genérica como un Tyrannosaurus rex. A partir de esa idea generó primero la imagen de referencia y luego el prompt necesario para convertirla en un video publicitario en formato horizontal.

“Me encanta que uno pueda hacer de Spielberg un rato con todo esto”, lanzó mientras preparaba la pieza, en otro de los momentos que reflejó el tono distendido de la charla.

En el tramo final del prompting en vivo, Santiago Siri mostró la publicidad creada con inteligencia artificial para SOLPISTO, la empresa ficticia de pistacho que desarrolló desde cero durante su exposición en el FNS Forum.

La demostración permitió mostrar en una misma secuencia cómo diferentes modelos pueden complementarse: uno ayuda a estructurar una idea, otro desarrolla una presentación, una herramienta genera imágenes, otra construye una página web y una plataforma de video transforma un prompt en una pieza audiovisual.

“La inteligencia artificial es capaz de producir nuevo conocimiento”

Entre prueba y prueba, Siri también dejó conceptos sobre la evolución de estas tecnologías. Uno de los más fuertes apareció justamente después de que ChatGPT propusiera el nombre de la empresa.

“La inteligencia artificial es una tecnología capaz de producir nuevo conocimiento”, afirmó. Según explicó, durante mucho tiempo se interpretó a estos modelos únicamente como sistemas que repetían información aprendida durante su entrenamiento, pero su capacidad para abordar tareas cognitivas cada vez más complejas comenzó a modificar esa mirada. Siri evitó plantear que las máquinas tengan conciencia o comprendan necesariamente aquello que producen, pero sí sostuvo que demostraciones como la realizada en San Juan permiten observar una capacidad creativa difícil de ignorar.

Otro de los consejos prácticos apareció cuando explicó el concepto de metaprompting. La técnica consiste, en términos simples, en utilizar a la propia inteligencia artificial para mejorar las instrucciones que luego se utilizarán en otro modelo o tarea. “Muchas veces, el mejor prompteador de una inteligencia artificial es la inteligencia artificial”, señaló. En lugar de obsesionarse desde el comienzo con escribir instrucciones técnicamente perfectas, contó que suele hablarles a los modelos de una manera natural y después pedirles que transformen esa idea inicial en un prompt más completo.

Una hora para mostrar la IA haciendo, no solamente explicándola

El formato permitió que la exposición avanzara con la incertidumbre propia de trabajar en vivo. Algunas herramientas demoraron en responder, otras entregaron resultados inesperados y Siri modificó pedidos sobre la marcha mientras conversaba con el público, preguntaba quién utilizaba ChatGPT o Claude y comparaba diferentes modelos disponibles.

Esa dinámica terminó siendo parte del atractivo. En vez de presentar únicamente ejemplos previamente producidos, el público pudo observar cómo se construye una conversación con una IA, cómo un resultado puede corregirse, cómo se combinan herramientas y de qué manera una idea inicial puede crecer mediante sucesivas instrucciones.

Siri sintetizó esa lógica al mostrar cómo los modelos permiten “ir iterando, jugando y co-creando”. SOLPISTO fue la demostración concreta: una empresa que no existía al comenzar la charla y que, al terminar el ejercicio, ya tenía nombre, concepto comercial, presentación, identidad visual, sitio web y hasta una campaña publicitaria.

La propuesta cerró una presentación atravesada por el humor, la improvisación y la participación de los asistentes, pero también dejó expuesta una idea que Siri repitió a lo largo de la experiencia: el salto actual de la inteligencia artificial no está solamente en obtener respuestas, sino en aprender a combinar herramientas, dar contexto, experimentar y convertir una consigna inicial en algo concreto.

Las preguntas que quedaron después del experimento

Hacia el cierre, la demostración dio paso a un intercambio más reflexivo sobre el lugar que empieza a ocupar la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Después de mostrar todo lo que podía construirse en apenas unos minutos, Siri puso el foco en que el desafío ya no pasa solamente por obtener respuestas, sino por aprender a trabajar con estas herramientas, cuestionar sus resultados y entender hasta dónde delegarles tareas y decisiones.

Durante la charla ya había dejado una definición que atravesó buena parte de esa discusión: para Siri, la IA dejó de ser únicamente una tecnología capaz de repetir información y comenzó a mostrar capacidad para “producir nuevo conocimiento”. La aparición espontánea de SOLPISTO, las sucesivas correcciones y la forma en que distintos modelos fueron ampliando una idea inicial le sirvieron como ejemplo para plantear hasta qué punto estas herramientas pueden complementar y amplificar el pensamiento humano.

La propuesta cerró una presentación atravesada por el humor, la improvisación y la participación de los asistentes, pero también dejó expuesta una idea que Siri repitió a lo largo de la experiencia: el salto actual de la inteligencia artificial no está solamente en obtener respuestas, sino en aprender a combinar herramientas, dar contexto, experimentar y convertir una consigna inicial en algo concreto.