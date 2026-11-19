La tarde de este jueves 19 de noviembre llegó a San Juan el bus que trasladará a las Emprendedoras del Sol, y participó del Networking empresario.

El bus que trasladará a las Emprendedoras del Sol a la FNS 2026 estuvo presenten en el Networking empresario de DIARIO DE CUYO.

Nuevamente llegó a San Juan el bus descapotable, de la empresa City Tour. Y, como sucedió el año pasado, se convirtió en un atractivo para la gente. En esta ocasión, su primera parada fue frente a las instalaciones de DIARIO DE CUYO, para estar presente durante el Networking empresario.

La Avenida Alem se convirtió en el espacio de estacionamiento para el bus turístico que nuevamente llegó a la provincia gracias al auspicio de DIARIO DE CUYO y Fundación Andesmar. Y desde allí captó todas las miradas, tanto de los invitados al Networking como de la gente que pasó por el lugar, y que detuvo la marchar para observarlo y hasta tomarle fotos.

Gastón Funes, desarrollador de emprendimientos turísticos y atractivos del grupo Andesmar, destacó el entusiasmo por regresar a la provincia en el marco de la celebración máxima de los sanjuaninos, Además, dio detalles del itinerario de la movilidad.