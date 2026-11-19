Nuevamente llegó a San Juan el bus descapotable, de la empresa City Tour. Y, como sucedió el año pasado, se convirtió en un atractivo para la gente. En esta ocasión, su primera parada fue frente a las instalaciones de DIARIO DE CUYO, para estar presente durante el Networking empresario.
La Avenida Alem se convirtió en el espacio de estacionamiento para el bus turístico que nuevamente llegó a la provincia gracias al auspicio de DIARIO DE CUYO y Fundación Andesmar. Y desde allí captó todas las miradas, tanto de los invitados al Networking como de la gente que pasó por el lugar, y que detuvo la marchar para observarlo y hasta tomarle fotos.
Gastón Funes, desarrollador de emprendimientos turísticos y atractivos del grupo Andesmar, destacó el entusiasmo por regresar a la provincia en el marco de la celebración máxima de los sanjuaninos, Además, dio detalles del itinerario de la movilidad.
Dijo que mañana viernes en la mañana estará en la Ciudad mientras que por la tarde, en Rivadavia. Detalló que de 18 a 19 estará frente a la Catedral para trasladar a las Emprendedoras del Sol a la FNS. El sábado estará a las 17 frente a la Iglesia y el domingo 22 a las 19.