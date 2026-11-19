Economista de la UBA, magíster en Finanzas, periodista y divulgadora, Lara López Calvo abrió este jueves las Charlas Inspiracionales de FNS Forum , uno de los satélites de la Fiesta Nacional del Sol , que trajo a San Juan a referentes de diferentes ámbitos.

Fundadora de @juntalapodcast y referente de la educación financiera digital con un millón de seguidores en Instagram, desde el escenario del Teatro del Bicentenario, acercó claves sobre la actualidad económica y brindó un amplio panorama sobre los escenarios y desafíos para las pymes.

- Yo creo que es mejor aprender que no aprender, así que creo que sí, que estamos preparados. Además, el argentino está en constante contacto con temas de inflación, de reservas, de tipo de cambio comparado a otro lugar del mundo. Sería mejor que, cuanto más se vaya estabilizando la economía, hablemos menos de esos temas.

- ¿Qué hacer hoy con las finanzas personales?

- Cubrirse de los dos principales riesgos de nuestra economía: el riesgo inflacionario y el riesgo cambiario devaluatorio. Obviamente, de cara a un año electoral va a aumentar la demanda de dólares; eso pasa históricamente en la Argentina y, aunque no se ve un salto discreto del tipo de cambio, un salto muy fuerte, sí vamos a tener un dólar que va a avanzar más que lo que se movió en 2026, en línea con la inflación o hasta algunos puntitos por encima. Para el año que viene se está esperando una inflación en torno al 1,7% mensual y 26% anual. Entonces, ¿cómo cubrir nuestros pesos de esa inflación? Con instrumentos indexados por inflación, por ejemplo, el plazo fijo UVA, que se puede hacer en cualquier banco, o si sos un poquito más avanzado en finanzas, hasta con las letras; si no, por lo menos tener la plata en una cuenta remunerada antes de tenerla quieta. Todas esas cosas cubren nuestro poder adquisitivo y después, con la otra parte, dolarizarse, pero también invertir esos dólares.

- Venimos de la cultura del dólar bajo del colchón ¿Cómo ir cambiando eso en pos de proteger el bolsillo?

- Sí, me parece lógico el dólar debajo del colchón por los grandes disturbios que ha tenido nuestra economía a lo largo de la historia económica, pero también hay que tener conciencia de que no hacer nada con los dólares es asumir un riesgo. Entonces, 10.000 dólares de hace 10 años guardados abajo del colchón hoy son aproximadamente unos 7.200 dólares. Ahí también uno pierde plata y el costo de oportunidad de no invertirlos es muy grande. Aprender un poquito de finanzas hace que busques una inversión que no sea tan arriesgada -aunque toda inversión implica riesgo- y no solo que no pierdas contra la inflación, sino que vayas ganando unos puntitos por encima. Por eso es importante, y atención en el próximo año, porque la inflación en Estados Unidos se está acelerando.

- ¿Y eso nos afecta directamente de qué manera?

- A cualquier persona que tiene dólares le quita poder de compra de esos dólares. Ahora está en 3,7% la inflación en Estados Unidos; es la más alta, si sacamos los años de pandemia y pospandemia, desde la crisis de 2008. Entonces, hoy es mucho más importante que en los últimos años invertir esos dólares.

- Hay muchas personas sin capacidad de ahorro que piensan que las finanzas son un tema para la gente que tiene capacidad de ahorro ¿Qué se le dice a quienes no están dentro de ese esquema?

- Coincido en que hoy el bolsillo argentino está muy ajustado. Primero, aumenta mucho la incidencia de los gastos fijos; segundo, los servicios vienen aumentando mucho más que los bienes. Entonces, más o menos de cada 10 pesos que entran al bolsillo de una familia promedio en Argentina, más de dos ya se van directamente en gastos fijos. Es un bolsillo muy golpeado y, además, con un poder adquisitivo que viene perdiendo contra la inflación. Coincido, pero la verdad es que aplicar la educación financiera en nuestra vida no solo es invertir, es también intentar generar nuestras nuevas vías de ingresos. Para mí no siempre hay que concentrarse en reducir los gastos, porque está bien darse gustitos, solo hay que ser consciente de los gustos que uno se da para que, si uno en algún momento quiere recortar, sepa de dónde tiene que recortar. Y también aprender cómo podemos generar otras vías de ingresos; eso también es educación financiera, no solo invertir. Entonces, puede que este momento, que es súper difícil para la mayoría de los argentinos y hasta para las pymes y emprendedores porque el consumo está muy retraído, sea una oportunidad para ver qué hay que reordenar y hasta buscar nuevas vías para generar ingresos.

- Desde tu lugar ¿qué le aconsejarías a la gente con menor poder adquisitivo, con menos capacidad de ahorro?

- A menor capacidad de ahorro, más te tenés que cubrir de la inflación, porque la mayoría de tu ingreso se va en alimentos y en gastos esenciales. Entonces, como mínimo, no dejar la plata quieta: tenerla en una cuenta remunerada para hacer algo, y eso va a hacer que mientras vas gastando rinda un poquito. Después, si tenés margen, dolarizarse de cara al año que viene, pero intentar también empezar a pensar un poquito en el mediano y largo plazo y guardar algunos de esos dólares o pesos, si existe la oportunidad, para el futuro, porque eso empieza a bajarte el estrés…

- Se traduce en calidad de vida…

- Tal cual. Hoy toda decisión que tomamos en nuestra vida depende de algo económico. Entonces, cuanto más ordenada tengamos ese aspecto de la vida, más calma y menos estrés vamos a tener. Por eso también es tan emocional, porque está muy vinculado. Está bueno no fingir demencia y, desde el lugar que uno pueda -ya sea achicar deudas, saber cómo generar nuevos ingresos o hacerse un presupuesto-, atacarlo y sentarse a hacerlo, porque eso va a hacer que te sientas mucho mejor que no encargarte.