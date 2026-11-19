Entre el 20 y el 22 de noviembre se desarrollará la FNS 2026 y hay datos que se deben tener en cuenta para disfrutar del evento sin contratiempos. A continuación, las claves sobre horarios, accesos, espectáculos, Feria Temática, control policial, entre otros puntos.

1- Lugar y fecha. La Fiesta Nacional del Sol 2026 bajo la temática ‘Parque Triásico: Aventura y descubrimiento’, se desarrollará entre el 20 y el 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito. Como todos los años incluirá una Feria Temática y espectáculos artísticos que, como en la edición anterior, serán de nivel nacional, sin la presencia de artistas internacionales.

2- Inauguración oficial. El acto inaugural de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol se llevará a cabo en el predio de la Feria Temática, frente al Espacio Federal, lugar donde se ubicarán los stands de los 19 municipios sanjuaninos. Estará presidido por el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, y demás autoridades provinciales y departamentales. La ceremonia comenzará a las 20.

3- Feria Temática. Se realizará en el predio donde se encuentra el Velódromo. Contará con stand de las diferentes reparticiones de Gobierno y de empresas privadas que ofrecerán actividades para toda la familia, regalos y premios. También ofrecerá una gran feria de artesanos, productores y emprendedores, y patio gastronómico y food trucks con una variada oferta que va desde platos típicos hasta comida rápida. A partir de las 19 se abrirán las puertas para ingresar a la Feria y se cerrarán a las 3.

4- Show central. Se realizará en el Velódromo y propone un recorrido poético, atemporal e imaginario. La puesta en escena, que tendrá lugar en el Velódromo Vicente Chancay, trasladará al público al universo de la curiosidad, la intuición y el asombro a través de los ojos de un niño profundamente fascinado por los dinosaurios. Con esta historia que se extenderá durante más de media hora y que contará con la participación de 350 artistas en escena, se desarrollará la obra que transita por distintos escenarios, como Ischigualasto, para sumergirse en un viaje al pasado y finalizará en un presente posible de sueños. El Velódromo tiene capacidad para 5.000 personas.

5- Espectáculos artísticos. Los shows con la actuación de artistas nacionales se realizarán únicamente en el escenario mayor que se instalará en el Estadio del Bicentenario.

Primera noche: el viernes 20 de noviembre actuarán Turf y Tan Biónica.

el viernes 20 de noviembre actuarán Turf y Tan Biónica. Segunda noche: el sábado 21 de noviembre actuarán Diego Torres y Andrés Calamaro.

el sábado 21 de noviembre actuarán Diego Torres y Andrés Calamaro. Tercera noche: el domingo 22 de noviembre actuarán La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

6- Escenarios alternativos. Serán cuatro los escenarios en la Feria Temática y que darán cobijo y voz a decenas de cantantes y bandas. Son los escenarios Urbano, Alternativo y Peña, cada uno con su impronta y su espíritu, a los que se suma el escenario del Paseo Federal. La actividad iniciará en cada escenario a las 19 y culminará sobre las 3 am, con un gran recorrido con diversos géneros y propuestas.

7- Espectáculos itinerantes. Durante las 3 noches, 100 artistas recorrerán la Feria Temática caracterizados de dinosaurios gigantes, familias de cavernícolas, marionetas, aves del Triásico, científicos extravagantes y personajes de circo, teatro y música. El costado científico también dirá presente de la mano de una troupe de geólogos y paleontólogos muy particulares. Acompañando a los dinosaurios, estos peculiares especialistas aportarán un humor dinámico y cercano, logrando que el público en general no sólo disfrute del espectáculo, sino que también descubra parte del rico patrimonio sanjuanino de una manera lúdica.

8- Un paseo prehistórico. El Paseo Turístico de la Fiesta Nacional del Sol tendrá a Ischigualasto como protagonista de una experiencia que buscará acercar la historia geológica y paleontológica de San Juan al público, a través de un recorrido que combinará actuaciones teatrales, recursos audiovisuales y contenidos científicos. La propuesta estará organizada en tres estaciones y contará con personajes que acompañarán a los visitantes durante todo el trayecto.

9- Lo prohibido. No está permitido ingresar a la FNS con: sustancias ilegales; bebidas alcohólicas o energéticas; termos con líquido; sillas, reposeras, heladeritas o carpas; monopatines y bicicletas; punteros láser; banderas con palos; equipos profesionales de fotografía; pirotecnia o elementos punzantes; sombrillas; cadenas; drones; pelotas y animales.

10- Lo permitido. Entre los objetos permitidos se encuentran: mate y termo, siempre que estén vacíos; botellas vacías, que podrán recargarse en los puestos de hidratación; protector solar y repelente; productos de higiene personal; coches de bebé; mantas o almohadones pequeños; largavistas; medicamentos o alimentos especiales; riñoneras o mochilas medianas; baterías portátiles y cables de carga para dispositivos electrónicos.

11- Corredores de circulación. Para quienes concurran en vehículos particulares, la vía principal de acceso será la Ruta Nacional 40. Los conductores que circulen en sentido Norte-Sur podrán utilizar las salidas hacia Calle 6 y continuar por los accesos habilitados hacia calle 7 para ingresar al predio. También estará habilitado el acceso por calle General Acha, que permitirá llegar al sector de estacionamiento del Estadio del Bicentenario. Otra alternativa será ingresar desde Calle Joaquín Uñac (Exmendoza) hacia el Este, utilizando las calles 6 y 7 para dirigirse al predio. Es importante tener en cuenta que no estará permitida la circulación vehicular por el lateral este de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre calles 6 y 7. Esta restricción tiene como finalidad facilitar el desplazamiento peatonal y garantizar el paso de los vehículos y dispositivos de emergencia.

12- Accesos habilitados. El público podrá ingresar en vehículo a la zona de estacionamiento por el acceso ubicado en Calle General Acha, antes de Calle 7, al Este del Velódromo; y por la entrada ubicada sobre Calle 7, entre Ruta 40 y General Acha, al Sur del Velódromo.

13- Estacionamiento. El estacionamiento será gratuito y tendrá capacidad para unos 6.000 vehículos. Este espacio contará con diferentes playas de estacionamiento distribuidas entre el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La zona estará claramente señalizada para indicar el sentido de circulación y evitar contratiempos. Esta zona también estará debidamente iluminada y monitoreada con cámaras de seguridad.

14- Transporte gratis. Habrá 100 unidades de la RedTulum para transportar gratis a la genta a la FNS, y 23 puntos de partida. Los lugares designados se agrupan por colores, para facilitar su identificación.

Grupo Magenta para Capital y Rivadavia. Los puntos de partida son: Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida (calles Comercio y Yornet) y Marquesado (Parador del Ciclista).

para Capital y Rivadavia. Los puntos de partida son: Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida (calles Comercio y Yornet) y Marquesado (Parador del Ciclista). Grupo Verde para Chimbas y Albardón. Los puntos de partida son: Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

para Chimbas y Albardón. Los puntos de partida son: Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón. Grupo Cian para Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio. Los puntos de partida son: Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

para Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio. Los puntos de partida son: Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas. Grupo Amarillo para Rawson, Pocito y Sarmiento. Los puntos de partida son: Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

El servicio de ida será de 18 a 22 hacia el Estadio del Bicentenario, y regreso desde las 19 hasta la finalización del último espectáculo artístico. No será necesario contar con tarjeta SUBE ni realizar ningún pago para acceder a los colectivos.

15- Zona de taxis. Los taxis, remises y vehículos de alquiler autorizados para el traslado de pasajeros hacia la FNS deberán ingresar por Ruta 40 en dirección hacia el Sur hasta la bajada de calle 8. Allí deberán cruzar la ruta y regresar por la colectora Este, ubicada junto al predio de la FNS. Los vehículos deberán avanzar por dicha colectora hasta antes de Calle 7 para incorporarse al sector destinado a la espera y formación de filas para el ascenso de pasajeros. Este espacio estará ubicado pasando Calle 7, donde los vehículos podrán detenerse para recoger a los pasajeros y luego continuar su recorrido a través de la rampa dispuesta para la salida.

16- Precios de las entradas. Los valores van desde $20.000 hasta $55.000 para los shows nacionales, según el sector del Estadio. La entrada a la Feria cuesta $5.000 y permite acceder al show del Velódromo. Todas las entradas incluyen acceso tanto a la Feria como al show del Velódromo. En el estadio, para las tres noches, los precios por ubicación son los siguientes: popular Norte y Sur, $20.000; campo (de pie) sectores Norte y Sur, $30.000; platea alta, $35.000; platea baja numerada, $45.000. Los menores de seis años ingresan gratis a la Feria y al Velódromo, pero no a los shows en el Estadio. En cuanto a los jubilados, si no alcanzaron a retirar el pase gratis, podrán comprar los tickets con un 50% de descuento. Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

17- Inclusión. Cabe destacar que todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al show del Velódromo simplemente presentando su acreditación. Cabe destacar que se dispondrán de 108 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas, además de 100 lugares en tribunas populares para otras discapacidades acreditadas. El ingreso al Estadio sólo será para personas con discapacidad que hayan retirado su pase.

18- Venta de entradas. Hasta mañana jueves 19 de noviembre, de 9 a 19, está habilitada la venta presencial en el Teatro del Bicentenario, mientras que la venta online a través de www.autoentrada.com continuará hasta que haya disponibilidad. Durante las 3 jornadas de la FNS se podrá comprar entradas en el predio de la Feria. Habrá 3 boleterías: la Boletería A, sobre calle colectora, al lado del Skatepark; Boletería B, por Calle 7, entre colectora y General Acha; Boletería C, por Calle General Acha antes de Calle 7. Las boleterías abrirán en horario de corrido de 9 a 2 am.

19- Seguridad. El operativo afectará a 750 efectivos de la Policía de San Juan y durará más de 12 horas. El despliegue policial estará organizado en distintos anillos de seguridad, con presencia de personal en los accesos, las inmediaciones y el interior del predio. Uno de los principales ejes del operativo estará puesto en los controles de ingreso, donde el personal policial trabajará para garantizar el acceso ordenado de los asistentes y prevenir el ingreso de elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad. A esto se sumará el seguimiento permanente de las condiciones del evento a través del sistema de videovigilancia del CISEM 911.

20- Emprendedora del Sol. El sábado 21 de noviembre se develará el nombre de la mujer que fue elegida Emprendedora del Sol 2025. Será en el escenario mayor del Estadio San Juan del Bicentenario antes del show final de la Fiesta. Todas las emprendedoras subirán al escenario. Esta ceremonia contará con la presencia del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, y demás autoridades.