La atención en las boleterías del predio de la FNS 2026 arrancará a las 9 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada.

La feria tematica de la FNS 2026 fue organizada y distribuida de manera que la gente la pueda recorrer y disfrutar con tranquilidad.

A pocos días de que arranque la fiesta más importante de San Juan, el Ministerio de Turismo continúa difundiendo información de servicio para tener en cuenta. Informó que se habilitarán 3 boleterías en el predio donde se desarrollará la FNS 2026 para que la gente, que no pudo comprar la entrada anticipada de manera online o presencial, pueda hacerlo cuando llegue al evento.

Las boleterías se instalarán en los 3 puntos por donde la gente podrá ingresar a la Feria Temática de la fiesta, para brindarle mayor comodidad sin tener que recorrer mucha distancia entre las boleterías y los ingresos. La Boletería A se ubicará sobre calle colectora, al lado del Skatepark. La Boletería B estará por Calle 7, entre colectora y Calle General Acha. Mientras que la Boletería C, estará por una calle interna del predio a la que se accede por General Acha, entre calles 6 y 7.

Horarios de atención en las boleterías En cuanto a los horarios, desde Turismo dijeron que las tres boleterías estarán habilitadas a partir de las 9 durante las 3 jornadas que dure la FNS, es decir 20, 21 y 22 de noviembre. Y que permanecerán abiertas hasta poco después de que comiencen los recitales nacionales centrales en el escenario mayor que se instalará en el Estadio del Bicentenario, alrededor de las 2 de la madrugada.

El valor de las entradas de la FNS 2026 Las entradas tendrán los siguientes valores: Tribunas populares Norte y Sur: $20.000.

$20.000. Campo de pie, sectores Norte y Sur: $30.000.

$30.000. Platea Baja: $45.000.

$45.000. Platea Alta: $35.000.

$35.000. Feria y Velódromo: $5.000. En las boleterías del predio se podrán abonar las entradas con diferentes medios de pago: dinero en efectivo, tarjeta de débito y crédito. Los asistentes podrán adquirir sus entradas en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un máximo de cinco entradas por persona.