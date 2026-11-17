Los pasajeros del transporte público de San Juan comenzarán a pagar $1.530 por viaje desde este miércoles 18 de noviembre . La actualización del boleto se aplicará en todas las unidades de la RedTulum al mismo tiempo y quedará incorporada al sistema SUBE , según confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina .

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Durante una entrevista radial, el funcionario explicó que la fecha de implementación fue comunicada por Nación Servicios, organismo encargado de procesar los nuevos valores en las máquinas validadoras. «Por lo que nos informa Nación Servicios, sería ahora a partir del 18», señaló al referirse al momento en que comenzará a regir la tarifa.

Molina aclaró que el incremento no se aplicará de manera progresiva según las líneas , sino que alcanzará a todo el sistema en simultáneo. «Impactan en todo el sistema», afirmó.

El secretario detalló que la actualización requiere una serie de procedimientos técnicos antes de que los nuevos valores comiencen a cobrarse. La información tarifaria es enviada a Nación Servicios, que luego la incorpora al sistema y realiza pruebas para comprobar que las máquinas funcionen correctamente.

«Nosotros pasamos la tarifa a Nación Servicios, lo prepara en el sistema, hace pruebas previas para que no vaya a fallar», explicó Molina. También recordó que anteriormente se registraron inconvenientes con el funcionamiento de SUBE , por lo que buscan evitar que se repitan.

El objetivo es que, una vez habilitada la actualización, todas las unidades comiencen a cobrar el nuevo importe al mismo tiempo. «Se trata de que no haya fallas y ahí empieza a impactar, impactan todas las unidades a la vez», sostuvo.

Qué pasa con los cambios en los recorridos de RedTulum

El aumento del boleto se implementará mientras continúan las modificaciones en algunos recorridos del transporte público, que buscan reducir los tiempos de viaje y mejorar el funcionamiento del servicio.

Sobre estos cambios, Molina indicó que las evaluaciones se realizan durante períodos de prueba de 60 días y advirtió que todavía es temprano para establecer conclusiones sobre los resultados.

«Con una semana usted no puede evaluar si fue efectivo o no», expresó el funcionario. De esta manera, desde este miércoles los usuarios deberán afrontar la nueva tarifa de $1.530, mientras siguen en análisis los ajustes realizados en distintos trayectos de la RedTulum.