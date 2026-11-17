Cada víspera de Navidad, el taller mecánico de Diego Ludueña cierras sus persianas al público para transformarse en una fábrica de ilusiones y solidaridad . Entre rugidos de motores, barbas blancas y el respaldo de un vehículo cargado de juguetes, un grupo de motoqueros sale a los hospitales para regalarles una sonrisa a chicos que pasan las Fiestas atravesando una enfermedad.

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Durante todo el año, las manos de Diego Ludueña están acostumbradas a la grasa, las llaves y el sonido preciso de los motores que entran y salen de su taller sobre la Avenida Rioja, en Capital. Sin embargo, cada 24 de diciembre , con las primeras luces del día y la ciudad entera en esa vorágine de compras de último momento y preparativos familiares, el hombre baja las persianas, guarda las herramientas y también su identidad de mecánico. Ese día, la magia ocurre antes de la medianoche: Diego y su grupo de amigos motoqueros se calzan el traje rojo, se acomodan las barbas blancas y encienden sus motos para protagonizar una de las travesías más movilizadoras de San Juan.

Lo que hoy ya es una tradición esperada por muchos nació hace apenas dos años, en 2024, impulsado por una mezcla de pasión por las dos ruedas, espíritu navideño y un detalle estético que encendió la chispa. "Somos un grupo de amigos que salimos a rodar, a andar en moto. Y mirando una de las motos rojas que tenemos, la mía, se me ocurrió disfrazarme de Papá Noel", recuerda Diego sobre el origen de esta movida que ya lleva dos ediciones consecutivas (2024 y 2025) dejando huella.

Pero la idea necesitaba un destino donde el abrazo solidario tuviera el mayor impacto posible. Fue entonces cuando el lazo familiar tendió el puente: gracias a las gestiones de su hermana, quien se desempeña como terapista en el Hospital Rawson, Diego consiguió las autorizaciones necesarias para ingresar junto a su tropa navideña a las salas pediátricas. El proyecto, que empezó como una ocurrencia entre compañeros de ruta, rápidamente contagió a familiares y vecinos que quisieron sumarse a dar una mano sin ningún tipo de fin de lucro.

La jornada del 24 arranca bien temprano. Desde que amanece, el espíritu de esta "prenavidad solidaria" empieza a latir. Durante la mañana, el local de Avenida Rioja deja de oler a aceite y caucho para llenarse de papel de regalo, cintas de colores y cajas repletas de ilusiones.

"Nos juntamos en mi taller el 24 a la mañana. El lugar se transforma en una fábrica de juguetes: preparamos y clasificamos los regalos, y antes de salir hacemos un brindis para vivir una prenavidad solidaria que nos llena el alma", relata Diego con la emoción a flor de piel.

Lejos de grandes campañas mediáticas o colectas masivas, el corazón de esta iniciativa late gracias al esfuerzo propio. Los juguetes nacen del bolsillo de los mismos integrantes del grupo, quienes a pulmón compran cada obsequio pensando en la edad y el asombro de cada chico. Con el correr del tiempo, el gesto se volvió tan genuino que algunos comerciantes de la zona decidieron sumarse espontáneamente aportando su granito de arena para engrosar la bolsa navideña.

Caravana de alegría y solidaridad a la siesta

Cuando llega la hora de la siesta, ese momento sagrado para los sanjuaninos en el que el Sol pega fuerte y las calles parecen detenerse, la caravana rompe el silencio. No van solos: detrás de las motos vestidas de fiesta avanza una movilidad de apoyo cargada hasta el tope con los paquetes cuidadosamente clasificados.

El recorrido tiene dos paradas centrales cargadas de simbolismo y sensibilidad: el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga. Con el permiso y el acompañamiento del personal de salud, los "Papá Noel motoqueros" caminan los pasillos, entran a las habitaciones y recorren las salas de espera. Allí, donde muchas veces reina la incertidumbre, el cansancio de los tratamientos o la angustia de pasar una fecha tan especial lejos de casa, la aparición de estos personajes motorizados cambia el aire por completo.

Las miradas de los chicos que atraviesan una enfermedad se iluminan al instante. Por un rato, los sueros, los estudios médicos y las horas de espera quedan en un segundo plano frente a la sorpresa de recibir un juguete de manos de un Papá Noel que llegó rugiendo sobre dos ruedas. Es una caricia al alma tanto para los pequeños pacientes como para sus padres, que encuentran en ese gesto desinteresado un respiro emocional invaluable.

Sorpresas en el camino y puertas abiertas

La solidaridad de esta caravana no entiende de límites ni de destinos fijos. En el trayecto que une un hospital con otro, cada semáforo en rojo o cada vereda donde asoma una mirada infantil se convierte en una oportunidad para multiplicar la alegría.

"Los niños de los hospitales no son los únicos que reciben una sorpresa. En el camino entre el Rawson y el Marcial Quiroga vamos repartiendo regalos a los chicos que encontramos en la calle. Es muy grato cruzártelos y sorprenderlos con un regalito inesperado", cuenta Diego, destacando esa magia espontánea que se genera en cada esquina de la ciudad.

Quienes integran esta cruzada aseguran que la puerta está abierta para todo aquel que quiera sumarse a rodar por una buena causa. No hacen falta inscripciones formales ni pertenecer a ninguna agrupación cerrada; los únicos requisitos son tener una moto, ganas de compartir un 24 de diciembre distinto y animarse a ponerse el traje de Papá Noel, del Grinch o de cualquier otro personaje navideño que ayude a arrancar una sonrisa.

Cuando cae la tarde y los motores finalmente se apagan, cada integrante regresa a su hogar para celebrar la Nochebuena con los suyos. Pero lo hacen con un regalo que no entra en ninguna caja: la certeza de haber transformado una tarde calurosa de diciembre en un recuerdo imborrable para decenas de niños sanjuaninos.