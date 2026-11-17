San Juan tendrá este martes 17 de noviembre una jornada con temperaturas agradables por la mañana y calurosas durante la tarde, aunque el pronóstico también contempla la posibilidad de lluvias hacia la noche. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que la mínima será de 15°C.

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C y vientos del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para ese período, la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 28°C y las condiciones se mantendrán mayormente nubladas. El viento continuará soplando desde el este, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h. La posibilidad de lluvias será baja y se ubicará entre el 0% y el 10%.

Hacia la noche, el panorama cambiará y aumentará la posibilidad de precipitaciones. El SMN anuncia chaparrones, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25°C, mientras que el viento seguirá siendo del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.