El Consejo te escucha, el nuevo espacio en San Juan surgido de la diversidad para quienes necesitan ser acompañados

Muchas veces las adversidades de la vida pueden llevar a una persona a sentirse sola, perdida o simplemente no saber qué hacer ante un problema. En ese contexto nace “El Consejo te escucha” una línea de WhatsApp que funcionará las 24 horas y estará disponible para cualquier persona de San Juan que necesite expresar una problemática, plantear una inquietud, encontrar orientación o simplemente hablar con alguien. La iniciativa busca crear un espacio de escucha virtual y acompañamiento, con la posibilidad de articular respuestas con otros organismos según cada situación.

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La propuesta surgió a partir de las consultas que recibe habitualmente el Consejo a través de sus redes sociales. Según explicó a DIARIO DE CUYO su presidenta, Mariano Castro Cánovas, entre los mensajes que reciben a diario en la cuenta de Instagram aparecen situaciones muy diversas. Consultas sobre tratamientos de reemplazo hormonal, violencia familiar tanto en parejas heterosexuales como homosexuales, conflictos entre padres e hijos por cuestiones vinculadas con la orientación sexual o la identidad de género y problemas de consumo, entre otros.

Mariana en el pasado tuvo la oportunidad de estar vinculada a una línea de escucha con un perfil similar y ante el crecimiento de mensajes decidió darle forma a una propuesta similar, proveniente del Consejo que preside. La propuesta fue presentada a la vicepresidenta del Consejo, Pamela Lencina, y el secretario, Juan Manuel Marcó; y tras analizarla y compartirla con los restos de integrantes del organismo decidieron darle continuidad y lanzar oficialmente la línea de escucha.

“Está pensando para escuchar las problemáticas de cada persona. No somos profesional pero sí somos promotores territoriales, y podemos hacer las derivaciones según corresponda”, sostuvo Castro Cánovas.

En ese sentido, explicó que la iniciativa también fue conversada con la directora de Género de la provincia, Valeria Díaz, quien acompañó el proyecto. De acuerdo con la naturaleza y la gravedad de cada situación, se podrán realizar derivaciones a la Dirección de Género, al Consultorio de Diversidad, CAVIG u otros organismos e instituciones que cuenten con equipos especializados, sean provinciales como municipales.

“Estamos para guiar y orientar hacia una solución, desde un lugar más empático. No necesariamente tenemos todas las respuestas, pero sí podemos ayudar a encontrar dónde acudir”, señaló.

Una línea que escucha a la comunidad LGBTIQ+ y a toda la sociedad

Uno de los aspectos que destacan desde el Consejo es que el servicio no está destinado exclusivamente a integrantes del colectivo LGBTIQ+. La vía de comunicación a es abierta a toda la comunidad sanjuanina, sin distinciones, y busca convertirse en una alternativa para quienes necesitan ser escuchados y no saben a dónde recurrir.

De hecho, Castro Cánovas indicó que ya recibieron consultas de personas que viven en departamentos alejados, lo que refuerza la importancia de contar con un canal de comunicación accesible para toda la provincia.

“Es una forma de estar cerca de alguien que no está siendo escuchado. A veces puede ser un mensaje de aliento, una compañía o simplemente una escucha”, expresó. Y continuó: “Estamos todos viviendo situaciones complejas. Creo que un simple mensaje te puede cambiar el día o la vida”.

De esta manera, «El Consejo te escucha» busca sumar una herramienta de acompañamiento y acercamiento territorial. La intención es que ninguna persona se quede sin orientación por no encontrar un espacio donde plantear lo que le sucede, sin importar la hora. La línea de escucha está activa las 24 horas, con atención personalizada, discreta, atenta y empática. El contacto es 2644778321 y es importante aclarar que solo recibe WhatsApp.