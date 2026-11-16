    • 16 de noviembre de 2026 - 16:25

    Salud: el quirófano móvil canino y felino ofrecerá atención gratuita en Media Agua

    El servicio, dependiente del Ministerio de Salud, brindará esterilizaciones y vacunaciones gratis para perros y gatos. La atención será durante tres jornadas.

    El quirófano móvil de mascotas, del Ministerio de Salud, llega a Media Agua.

    El quirófano móvil de mascotas, del Ministerio de Salud, llega a Media Agua.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de la Tenencia Responsable de Mascotas y el bienestar de la comunidad, el Ministerio de Salud confirmó el desembarco del Quirófano Móvil Canino y Felino en Media Agua, departamento Sarmiento. La iniciativa busca acercar a los vecinos una herramienta fundamental para el control poblacional de animales de compañía mediante cirugías de esterilización y vacunación completamente gratuitas.

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    La remodelación abarcó 760 metros cuadrados e incorporó una planta de ósmosis inversa, consultorios y una sala para entrenamiento en diálisis peritoneal.

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    El operativo sanitario se llevará a cabo durante cuatro jornadas, desarrollándose desde el 17 hasta el 20 de noviembre. Durante estas fechas los equipos veterinarios y técnicos se instalarán en la Plaza Dominguito, en Media Agua, atenderán al público en un horario matutino fijado de 8 a 12.

    Salud animal y comunitaria: cómo pedir los turnos

    Tanto la atención médica veterinaria como la asignación de turnos no representan costo alguno para los propietarios de las mascotas. Para garantizar una organización fluida y evitar aglomeraciones que puedan estresar a los animales, la modalidad de otorgamiento de turnos se realiza de manera 100% digital.

    Los interesados podrán tramitar la cita de dos maneras sencillas:

    • Escaneo de Código QR: escaneando el código QR publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud.

    Se recuerda a la comunidad que no se realizarán castraciones sin turno previo asignado por las vías digitales oficiales.

    Requisitos para la castración de mascotas

    Para garantizar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas y la pronta recuperación de perros y gatos, los profesionales del Ministerio de Salud establecieron un protocolo riguroso que los tutores deben cumplir estrictamente al momento de asistir:

    • Rango de edad: se atenderán únicamente animales de entre 6 meses y 10 años de edad.
    • Estado clínico: las mascotas deben presentar un estado de salud óptimo, sin signos ni síntomas de enfermedades visibles.
    • Condiciones en hembras: no deben estar en período de celo ni en estado de gestación. En caso de haber tenido una camada reciente, deben haber transcurrido al menos 45 días postparto.
    • Ayuno previo: es indispensable un ayuno total de 8 horas (tanto de alimentos sólidos como de agua) antes del horario asignado para la intervención.
    • Medios de traslado y posoperatorio:
      • Perros: deben concurrir obligatoriamente con collar y correa.
      • Gatos: deben ser transportados en transportín, caja rígida o mochila con ventilación adecuada para evitar escapes o accidentes.
      • Abrigo posoperatorio: se solicita llevar una manta o abrigo por cada animal para resguardar su temperatura corporal tras la anestesia.

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