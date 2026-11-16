Salud: el quirófano móvil canino y felino ofrecerá atención gratuita en Media Agua

En el marco de la Tenencia Responsable de Mascotas y el bienestar de la comunidad, el Ministerio de Salud confirmó el desembarco del Quirófano Móvil Canino y Felino en Media Agua, departamento Sarmiento. La iniciativa busca acercar a los vecinos una herramienta fundamental para el control poblacional de animales de compañía mediante cirugías de esterilización y vacunación completamente gratuitas.
El operativo sanitario se llevará a cabo durante cuatro jornadas, desarrollándose desde el 17 hasta el 20 de noviembre. Durante estas fechas los equipos veterinarios y técnicos se instalarán en la Plaza Dominguito, en Media Agua, atenderán al público en un horario matutino fijado de 8 a 12.
Salud animal y comunitaria: cómo pedir los turnos
Tanto la atención médica veterinaria como la asignación de turnos no representan costo alguno para los propietarios de las mascotas. Para garantizar una organización fluida y evitar aglomeraciones que puedan estresar a los animales, la modalidad de otorgamiento de turnos se realiza de manera 100% digital.
Los interesados podrán tramitar la cita de dos maneras sencillas:
- Escaneo de Código QR: escaneando el código QR publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud.
Se recuerda a la comunidad que no se realizarán castraciones sin turno previo asignado por las vías digitales oficiales.
Requisitos para la castración de mascotas
Para garantizar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas y la pronta recuperación de perros y gatos, los profesionales del Ministerio de Salud establecieron un protocolo riguroso que los tutores deben cumplir estrictamente al momento de asistir:
- Rango de edad: se atenderán únicamente animales de entre 6 meses y 10 años de edad.
- Estado clínico: las mascotas deben presentar un estado de salud óptimo, sin signos ni síntomas de enfermedades visibles.
- Condiciones en hembras: no deben estar en período de celo ni en estado de gestación. En caso de haber tenido una camada reciente, deben haber transcurrido al menos 45 días postparto.
- Ayuno previo: es indispensable un ayuno total de 8 horas (tanto de alimentos sólidos como de agua) antes del horario asignado para la intervención.
- Medios de traslado y posoperatorio:
- Perros: deben concurrir obligatoriamente con collar y correa.
- Gatos: deben ser transportados en transportín, caja rígida o mochila con ventilación adecuada para evitar escapes o accidentes.
- Abrigo posoperatorio: se solicita llevar una manta o abrigo por cada animal para resguardar su temperatura corporal tras la anestesia.