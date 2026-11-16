Salud: el quirófano móvil canino y felino ofrecerá atención gratuita en Media Agua

El servicio, dependiente del Ministerio de Salud, brindará esterilizaciones y vacunaciones gratis para perros y gatos. La atención será durante tres jornadas.

El quirófano móvil de mascotas, del Ministerio de Salud, llega a Media Agua.

En el marco de la Tenencia Responsable de Mascotas y el bienestar de la comunidad, el Ministerio de Salud confirmó el desembarco del Quirófano Móvil Canino y Felino en Media Agua, departamento Sarmiento. La iniciativa busca acercar a los vecinos una herramienta fundamental para el control poblacional de animales de compañía mediante cirugías de esterilización y vacunación completamente gratuitas.

El operativo sanitario se llevará a cabo durante cuatro jornadas, desarrollándose desde el 17 hasta el 20 de noviembre. Durante estas fechas los equipos veterinarios y técnicos se instalarán en la Plaza Dominguito, en Media Agua, atenderán al público en un horario matutino fijado de 8 a 12.

Salud animal y comunitaria: cómo pedir los turnos Tanto la atención médica veterinaria como la asignación de turnos no representan costo alguno para los propietarios de las mascotas. Para garantizar una organización fluida y evitar aglomeraciones que puedan estresar a los animales, la modalidad de otorgamiento de turnos se realiza de manera 100% digital.

Los interesados podrán tramitar la cita de dos maneras sencillas:

A través del enlace web oficial: disponible en los canales digitales institucionales. Escaneo de Código QR: escaneando el código QR publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud. Se recuerda a la comunidad que no se realizarán castraciones sin turno previo asignado por las vías digitales oficiales.