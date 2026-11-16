Orrego puso en marcha un renovado servicio de diálisis en el Marcial Quiroga

El Hospital Dr. Marcial Quiroga puso en funcionamiento su renovado Servicio de Nefrología y Diálisis , una ampliación que permitirá multiplicar la capacidad de atención de pacientes renales y reducir derivaciones hacia prestadores privados. El gobernador Marcelo Orrego recorrió este lunes las nuevas instalaciones junto a autoridades sanitarias.

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La remodelación transformó un sector que anteriormente contaba con apenas dos puestos de atención . Ahora dispone de siete puestos de hemodiálisis, una sala de aislamiento equipada con un sillón, dos consultorios y un espacio especialmente acondicionado para el entrenamiento de pacientes que realizan diálisis peritoneal.

Durante la recorrida, Orrego destacó que el cambio no se limita al equipamiento médico. “Este es un espacio clave para los pacientes, con más espacio, comodidad y tecnología. También se aumenta el recurso humano y un sitio adecuado para las familias que acompañan”, señaló acompañado por el ministro de Salud, Amilcar Dobladez , y autoridades del hospital.

La obra abarcó unos 760 metros cuadrados y sumó infraestructura específica para un servicio que requiere condiciones técnicas estrictas. Entre las incorporaciones aparece una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa , indispensable para los procedimientos de hemodiálisis, además de sistemas eléctricos con distintos niveles de respaldo, climatización central y gases medicinales.

Marcelo Orrego recorrió las nuevas instalaciones del Servicio de Nefrología y Diálisis del Hospital Marcial Quiroga, que incorporó equipamiento específico para ampliar la atención de pacientes renales.

También se construyó una sala destinada al reprocesamiento de material utilizado durante los tratamientos y se mejoraron las circulaciones internas y los accesos hacia los sectores de Hemoterapia, Hemodiálisis y Psiquiatría .

Con la nueva capacidad, el servicio podrá organizar la atención en tres turnos diarios, seis días por semana, incluidos los feriados. La proyección oficial es alcanzar a 48 pacientes y conservar además disponibilidad para responder ante situaciones de emergencia.

La ampliación también permitirá fortalecer la atención de personas que no cuentan con obra social y de los beneficiarios de Incluir Salud. Actualmente, ese programa registra 124 pacientes que reciben tratamientos de diálisis en distintos puntos de San Juan, con prestaciones y traslados financiados por la Provincia.

Menos derivaciones y espacios para las familias

Uno de los objetivos centrales de la puesta en funcionamiento será reducir las derivaciones hacia centros privados y ampliar la capacidad del sistema público para atender pacientes provenientes de distintos departamentos. La incorporación de más puestos permitirá además reorganizar turnos y disminuir tiempos de espera.

La renovación incluyó igualmente áreas destinadas a quienes acompañan a los pacientes durante tratamientos que suelen extenderse durante varias horas. Se sumaron espacios de espera, sectores verdes y circulaciones accesibles, buscando que la atención periódica se desarrolle en mejores condiciones tanto para los pacientes como para sus familias.

El nuevo esquema comenzará ahora a funcionar con capacidad para sostener hasta 18 sesiones diarias distribuidas en tres turnos, mientras el Hospital Marcial Quiroga reorganiza la demanda de hemodiálisis y diálisis peritoneal que recibe dentro del sistema público provincial.