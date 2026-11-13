El Parque Quebrada de Zonda estrenó una renovación integral: 61 mil m² recuperados, nuevos servicios y espacios recreativos

El Parque Quebrada de Zonda volvió a ocupar un lugar central entre los espacios públicos de San Juan después de una renovación integral que alcanzó más de 61 mil metros cuadrados. La intervención incluyó 12 obras, nuevos senderos, iluminación, estacionamientos, sectores recreativos y gastronómicos, recuperación patrimonial y mejoras destinadas a facilitar el acceso y la permanencia de familias y visitantes.

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La inauguración fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y otros funcionarios provinciales y municipales.

Los trabajos abarcaron desde el acceso por calle Pellegrini y el entorno del Jardín de los Poetas hasta el sector del Monumento al Ciclista. El objetivo fue recuperar áreas históricas del parque y, al mismo tiempo, sumar infraestructura que permita ampliar su uso recreativo, turístico y cultural.

Uno de los cambios más visibles está vinculado con los servicios. Se construyó una nueva confitería , se habilitó un paseo gastronómico preparado para recibir food trucks y se recuperó la Proveeduría. A eso se sumaron módulos sanitarios, mesas, bancos y asadores distribuidos en distintos sectores.

Nuevos espacios para pasar el día y disfrutar del parque

El parque incorporó también nuevos juegos infantiles y un espacio destinado a la práctica de calistenia , con una superficie de 724 m² distribuida en tres zonas, 11 bloques de aparatos y un sector de desafío.

En materia de accesibilidad, se construyeron senderos peatonales con baldosas podotáctiles, rampas y recorridos adaptados para personas con discapacidad. A lo largo del circuito se instalaron además bancos y puntos de descanso pensados especialmente para personas mayores.

La intervención alcanzó también los tradicionales piletones. Allí se recrecieron muros para mejorar la seguridad, se incorporaron senderos, iluminación y mobiliario urbano y se realizaron trabajos de limpieza y ensanche del cauce del dique.

En total, el parque cuenta ahora con 3.500 metros de senderos nuevos, 8.450 m² de estacionamientos en los sectores 3 y 4 y nuevos espacios para vehículos en accesos, Proveeduría y Monumento al Ciclista.

También se construyó una rotonda ubicada a unos 100 metros de los piletones, se realizaron trabajos de ensanche de calzada y se incorporó una dársena con parada de colectivos y un boulevard desde calle Pellegrini hasta el ingreso al predio.

Más iluminación, seguridad y equipamiento

Otro de los ejes de la obra fue la renovación de la iluminación. Se instalaron 290 luminarias nuevas en senderos, estacionamientos, piletones, patio de comidas, sectores de calistenia y Proveeduría.

A ellas se sumaron 26 tótems lumínicos solares, de los cuales 25 son verticales, de 4,5 metros, y uno horizontal de 7,6 metros.

El mobiliario incorporado incluye 87 conjuntos de mesas con bancos, 63 bancos individuales, 52 parrilleros, cinco grupos de juegos infantiles y 55 cestos de residuos distribuidos en distintos puntos del parque.

En materia de seguridad, se instaló además un Centro de Monitoreo equipado con videovigilancia correspondiente al programa PRISMA, ubicado en el Sector 5.

Patrimonio, historia y turismo en la Quebrada

La renovación no se concentró únicamente en nuevos servicios. Parte de la intervención estuvo destinada a recuperar elementos vinculados con la historia y la identidad sanjuanina.

El recorrido incorpora el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, creado en homenaje a los héroes sanjuaninos, y contempla la recuperación del entorno del Monumento a Sarmiento y del Monumento al Ciclista.

También fueron restaurados el puente y el kiosco ubicados en ese sector, completando cuatro intervenciones patrimoniales dentro del parque.

Otra de las obras destacadas fue la recuperación integral de la Hostería Domingo Faustino Sarmiento, donde se renovaron las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, se restauraron carpinterías originales y se eliminaron barreras arquitectónicas.

Frente al Jardín de los Poetas, la antigua Escuela Albergue Islas Malvinas fue refuncionalizada para convertirse en Centro de Interpretación y Paseo de Artesanos, con un sector exterior previsto para el desarrollo de actividades artesanales.

La puesta en valor se completa con una obra de iluminación sobre la Ruta Provincial 12, donde se ejecuta la instalación de luminarias LED a lo largo de 4,5 kilómetros, desde el Dique Soldano hasta el Jardín de los Poetas. El corredor conecta la ciudad de San Juan con Zonda, Ullum y distintos atractivos turísticos, entre ellos el embalse de Punta Negra.

En el Jardín de los Poetas se incorporó además un nuevo sistema de riego conectado a una perforación, mientras los trabajos de parquización permitieron recuperar y ampliar distintos espacios verdes dentro del predio.

El Parque Quebrada de Zonda, en números