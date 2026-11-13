Corte de luz, destrozos y alerta en las rutas tras la furiosa tormenta de granizo en Media Agua

El violento temporal que azotó este viernes por la noche a la Villa de Media Agua, en el departamento Sarmiento, dejó como saldo cortes en el suministro de energía eléctrica, daños materiales en viviendas y un estricto llamado a la precaución para quienes circulan por las rutas sanjuaninas.
Según los testimonios recogidos en la zona, el núcleo más severo del fenómeno se desató alrededor de las 20:20 horas y se extendió durante unos 10 a 15 minutos. En ese breve lapso, descargó una "manga de piedras increíble" y de gran magnitud que tomó por sorpresa a los vecinos y provocó la ruptura de diversos elementos que se encontraban en los patios de las casas.
Sin suministro eléctrico y máxima alerta en la Ruta 40
Tras el paso del frente de piedra que luego dio lugar a una lluvia persistente, la Villa de Media Agua quedó completamente sin energía eléctrica.
La situación reviste especial atención en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40, a la altura de la cabecera departamental, donde la intensidad de las precipitaciones redujo la visibilidad y afectó la calzada. Desde el lugar, vecinos y referentes locales advirtieron sobre la necesidad de transitar con suma precaución tanto por la traza nacional como por los caminos provinciales y las calles internas de Sarmiento.
Asimismo, existe incertidumbre y preocupación respecto al impacto que la caída de piedra haya podido provocar en los sectores productivos y cultivos de la zona, un relevamiento que recién podrá dimensionarse con mayor claridad una vez que mejoren las condiciones meteorológicas.
Precaución en la Ruta 141 y celdas de tormenta en el Gran San Juan
En paralelo al reporte desde el sur provincial, los avisos meteorológicos emitidos durante la noche encendieron las alarmas en otros corredores viales de la provincia. Se solicitó extrema precaución en la Ruta Nacional 141 (camino a La Rioja) ante la detección de dos importantes celdas convectivas con caída de granizo que afectan tanto al sector de la ciudad de San Juan como al tramo vial hacia la vecina provincia.
Las autoridades reiteran el pedido de evitar desplazamientos innecesarios, reducir la velocidad al volante ante la presencia de agua o piedra sobre el asfalto y mantenerse resguardados mientras continúe la inestabilidad climática.