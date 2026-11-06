    • 6 de noviembre de 2026 - 16:57

    El truco de la moneda en el congelador para saber si hubo un corte de luz en tus vacaciones

    Un indicador casero revela si los alimentos del freezer se descongelaron y volvieron a congelarse durante tu ausencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Irse de viaje durante varios días o semanas implica dejar la casa sola y confiar en que los electrodomésticos funcionen correctamente. Uno de los mayores temores al regresar es no saber si hubo un corte de luz prolongado que haya roto la cadena de frío de las carnes y alimentos guardados en el congelador. Si la luz volvió antes de tu regreso, los alimentos se habrán vuelto a congelar, pero habrán quedado arruinados y peligrosos para el consumo. El truco de la moneda en la taza resuelve esa duda de forma matemática.

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    El peligro invisible de la ruptura de la cadena de frío

    Cuando un congelador pierde energía durante muchas horas, los alimentos se descongelan, permitiendo la proliferación masiva de bacterias. Si la corriente eléctrica regresa, el equipo vuelve a congelar la comida, enmascarando el problema. Consumir esos alimentos descongelados y recongelados puede provocar intoxicaciones severas por Salmonella o Listeria.

    Paso a paso para armar el probador de heladera

    • Llenar una taza con agua: colocá una taza con agua limpia en el freezer hasta que el agua se transforme en un bloque de hielo sólido.

    • Colocar la moneda: apoyá una moneda común sobre la superficie del hielo seco.

    • Dejar la taza en el freezer: dejá la taza con la moneda arriba dentro del congelador durante todo tu viaje.

    Cómo interpretar el resultado al regresar

    • Moneda en la superficie: la luz no se cortó o el corte fue muy breve. Los alimentos se mantuvieron congelados de forma segura.

    • Moneda al fondo de la taza: hubo un corte de energía prolongado que derritió el hielo por completo, haciendo que la moneda se hundiera hasta el fondo antes de volver a congelarse. Debes tirar toda la comida del freezer.

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