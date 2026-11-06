El truco de la ropa enrollada para armar la valija y ganar la mitad de espacio

Una técnica de empaque utilizada por mochileros evita las arrugas en las prendas y permite llevar todo en el equipaje de mano.

Armar la valija antes de salir de vacaciones o encarar una escapada de fin de semana suele convertirse en un rompecabezas. Tratar de meter camperas, pantalones y remeras en un equipaje de mano para evitar pagar el equipaje facturado en las aerolíneas lleva a muchos a sentarse sobre la valija para poder cerrarla. Existe una técnica de empaque rápido llamada Army Roll que optimiza el volumen interno y mantiene la ropa impecable.

Por qué doblar la ropa de forma tradicional desperdicia espacio Cuando doblamos las prendas en cuadrados planos y las apilamos dentro de la maleta, se crean "bolsillos de aire" entre las capas de tela. Además, la presión del peso superior genera pliegues marcados sobre la ropa. Al enrollar cada prenda firmemente en cilindros individuales, se elimina todo el aire atrapado y se aprovechan las esquinas rígidas del equipaje.