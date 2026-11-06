    • 6 de noviembre de 2026 - 16:50

    El truco de la ropa enrollada para armar la valija y ganar la mitad de espacio

    Una técnica de empaque utilizada por mochileros evita las arrugas en las prendas y permite llevar todo en el equipaje de mano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Armar la valija antes de salir de vacaciones o encarar una escapada de fin de semana suele convertirse en un rompecabezas. Tratar de meter camperas, pantalones y remeras en un equipaje de mano para evitar pagar el equipaje facturado en las aerolíneas lleva a muchos a sentarse sobre la valija para poder cerrarla. Existe una técnica de empaque rápido llamada Army Roll que optimiza el volumen interno y mantiene la ropa impecable.

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    Cuando doblamos las prendas en cuadrados planos y las apilamos dentro de la maleta, se crean "bolsillos de aire" entre las capas de tela. Además, la presión del peso superior genera pliegues marcados sobre la ropa. Al enrollar cada prenda firmemente en cilindros individuales, se elimina todo el aire atrapado y se aprovechan las esquinas rígidas del equipaje.

    Paso a paso para aplicar el método de enrollado

    • Estirar la prenda: colocá la remera o pantalón sobre una superficie plana y alisá las arrugas con la mano.

    • Pliegue de seguridad: en el caso de las remeras, doblá hacia afuera un dobladillo de unos 5 centímetros en la base inferior.

    • Enrollado apretado: comenzá a enrollar la prenda desde el cuello hacia abajo ejerciendo presión suave pero firme para que quede un cilindro compacto.

    • Fijar el rollo: da vuelta el dobladillo inferior sobre el cilindro resultante para "empaquetarlo"; de este modo el rollo no se desarmará aunque muevas la valija.

    Acomodá los cilindros en filas verticales dentro de la maleta. Verás cómo sobra espacio para el calzado y los artículos de higiene personal sin deformar el equipaje.

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