El truco del agua de arroz para fertilizar las plantas de tu balcón gratis

A la hora de preparar el almuerzo, colar el agua del lavado o la cocción del arroz es un gesto cotidiano automático. Sin embargo, ese líquido blanquecino es un verdadero "oro líquido" para los amantes de las plantas. Reutilizar el agua de arroz en la huerta o en las macetas del balcón es un método de fertilización orgánica y sustentable que nutre el suelo sin gastar un solo peso en productos químicos.