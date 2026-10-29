El truco del alfiler para que los tulipanes en florero duren erguidos más tiempo

Una pequeña perforación en el tallo evita que las flores se doblen y caigan a los pocos días de comprarlas.

Regalar o comprar un ramo de tulipanes frescos para decorar la mesa del comedor aporta un toque de elegancia y color inigualable. Sin embargo, la alegría suele durar poco: a los dos o tres días de colocarlos en el florero, los tallos pierden firmeza, se doblan hacia un costado y las flores terminan colgando hacia abajo. Un sencillo truco utilizado por floristas profesionales resuelve este problema utilizando únicamente un alfiler de gancho o de coser.

Por qué los tulipanes se doblan en el agua A diferencia de otras flores cortadas, los tulipanes siguen creciendo en altura incluso después de ser cortados y colocados en el florero. Además, sus tallos son huecos y tienden a acumular pequeñas burbujas de aire en su interior que impiden que el agua llegue con presión a la flor, provocando la pérdida de turgencia y la caída del cabezal floral.