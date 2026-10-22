    • 22 de octubre de 2026 - 13:53

    El truco para borrar a cualquier persona o cosa de una foto sin saber usar Photoshop

    Una función con inteligencia artificial integrada en celulares Android y iPhone elimina elementos indeseados de tus fotos en segundos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tomar la foto perfecta durante un viaje o un evento familiar y descubrir que en el fondo apareció un desconocido caminando, un auto cruzando o un cesto de basura arruina la imagen. Antiguamente, eliminar estos objetos requería programas complejos de edición fotográfica como Photoshop y conocimientos avanzados. Hoy en día, las herramientas de Inteligencia Artificial al alcance de la mano permiten borrar cualquier elemento indeseado pintándolo con el dedo sobre la pantalla.

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    Cómo funciona el "Borrador Mágico" de la Inteligencia Artificial

    Las aplicaciones de edición modernas analizan los píxeles que rodean al objeto que deseás eliminar. Al seleccionar la figura, el algoritmo borra el elemento y reconstruye automáticamente el fondo, imitando la textura del pasto, la arena, el mar o una pared con una precisión asombrosa de forma instantánea.

    Dónde encontrar la herramienta en tu celular

    • En Google Fotos (Android e iOS): abrí cualquier foto, tocá en Editar y seleccioná la herramienta "Borrador Mágico" (Magic Eraser). Encerrá en un círculo al intruso y la app lo hará desaparecer.

    • En celulares Samsung: abrí la foto en la Galería nativa, tocá el ícono del lápiz de edición, presioná los tres puntos inferiores y seleccioná "Borrador de objetos".

    • Alternativas web gratuitas: si tu celular no tiene la función, podés ingresar desde el navegador a sitios web gratuitos como Magic Studio o Cleanup.pictures, subir la imagen y borrar los objetos pintando sobre ellos.

    Una solución tecnológica impecable para rescatar fotos familiares y dejarlas listas para enmarcar o subir a redes sociales.

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