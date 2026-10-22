El truco para borrar a cualquier persona o cosa de una foto sin saber usar Photoshop

Tomar la foto perfecta durante un viaje o un evento familiar y descubrir que en el fondo apareció un desconocido caminando, un auto cruzando o un cesto de basura arruina la imagen. Antiguamente, eliminar estos objetos requería programas complejos de edición fotográfica como Photoshop y conocimientos avanzados. Hoy en día, las herramientas de Inteligencia Artificial al alcance de la mano permiten borrar cualquier elemento indeseado pintándolo con el dedo sobre la pantalla.