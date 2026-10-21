El truco de la pasta de bicarbonato que quita lo quemado de las ollas sin refregar: el paso a paso

Dejar una olla al fuego unos minutos de más o cocinar a altas temperaturas suele terminar con una costra negra y carbonizada pegada al fondo que parece imposible de quitar. Las esponjas de acero tradicionales terminan rayando el teflón o el enlozado, arruinando la vajilla para siempre. Existe un secreto de limpieza que ablanda el hollín quemado combinando el poder abrasivo del bicarbonato de sodio con vinagre caliente.
Por qué la pasta de bicarbonato desincrusta la grasa carbonizada
Al calentarse con agua o reaccionar con un ácido, el bicarbonato de sodio saponifica los ácidos grasos adheridos a la superficie metálica. La efervescencia afloja la masa sólida de carbón desde la base, permitiendo que la suciedad se desprenda en láminas sin necesidad de aplicar fuerza física desgastante.
Paso a paso para recuperar tus ollas arruinadas
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Cubrir el fondo: espolvoreá 3 cucharadas de bicarbonato de sodio directamente sobre la zona quemada dentro de la olla.
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Agregar vinagre: verté media taza de vinagre blanco sobre el polvo. Verás una fuerte reacción con efervescencia.
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Cocinar brevemente: agregá un chorrito de agua y llevá la olla a hervir a fuego medio durante 8 a 10 minutos.
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Reposar y enjuagar: apagá el fuego, dejá entibiar la mezcla y pasá una esponja blanda. La costra negra se desprenderá casi sola como un hollín blando.
Para las manchas quemadas en la parte exterior de la base de la olla, armá una pasta espesa con bicarbonato y detergente, cubrí la zona con papel de cocina húmedo durante 30 minutos y frotá suavemente.