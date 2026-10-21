El truco de la pasta de bicarbonato que quita lo quemado de las ollas sin refregar: el paso a paso

Desintegrá la capa dura de grasa negra acumulada en el fondo de tus sartenes y asaderas usando calor y una reacción efervescente.

Dejar una olla al fuego unos minutos de más o cocinar a altas temperaturas suele terminar con una costra negra y carbonizada pegada al fondo que parece imposible de quitar. Las esponjas de acero tradicionales terminan rayando el teflón o el enlozado, arruinando la vajilla para siempre. Existe un secreto de limpieza que ablanda el hollín quemado combinando el poder abrasivo del bicarbonato de sodio con vinagre caliente.

Por qué la pasta de bicarbonato desincrusta la grasa carbonizada Al calentarse con agua o reaccionar con un ácido, el bicarbonato de sodio saponifica los ácidos grasos adheridos a la superficie metálica. La efervescencia afloja la masa sólida de carbón desde la base, permitiendo que la suciedad se desprenda en láminas sin necesidad de aplicar fuerza física desgastante.