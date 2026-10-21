    • 21 de octubre de 2026 - 18:26

    El truco de la pasta de bicarbonato que quita lo quemado de las ollas sin refregar: el paso a paso

    Desintegrá la capa dura de grasa negra acumulada en el fondo de tus sartenes y asaderas usando calor y una reacción efervescente.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dejar una olla al fuego unos minutos de más o cocinar a altas temperaturas suele terminar con una costra negra y carbonizada pegada al fondo que parece imposible de quitar. Las esponjas de acero tradicionales terminan rayando el teflón o el enlozado, arruinando la vajilla para siempre. Existe un secreto de limpieza que ablanda el hollín quemado combinando el poder abrasivo del bicarbonato de sodio con vinagre caliente.

    Leé además

    el truco para hacer omelette de queso perfecto, jugoso y que no se pega

    El truco para hacer omelette de queso perfecto, jugoso y que no se pega
    Rivadavia se prepara para vivir el primer campeonato de truco entre generaciones.

    Rivadavia: el truco reúne a distintas generaciones en un torneo inolvidable

    Por qué la pasta de bicarbonato desincrusta la grasa carbonizada

    Al calentarse con agua o reaccionar con un ácido, el bicarbonato de sodio saponifica los ácidos grasos adheridos a la superficie metálica. La efervescencia afloja la masa sólida de carbón desde la base, permitiendo que la suciedad se desprenda en láminas sin necesidad de aplicar fuerza física desgastante.

    Paso a paso para recuperar tus ollas arruinadas

    • Cubrir el fondo: espolvoreá 3 cucharadas de bicarbonato de sodio directamente sobre la zona quemada dentro de la olla.

    • Agregar vinagre: verté media taza de vinagre blanco sobre el polvo. Verás una fuerte reacción con efervescencia.

    • Cocinar brevemente: agregá un chorrito de agua y llevá la olla a hervir a fuego medio durante 8 a 10 minutos.

    • Reposar y enjuagar: apagá el fuego, dejá entibiar la mezcla y pasá una esponja blanda. La costra negra se desprenderá casi sola como un hollín blando.

    Para las manchas quemadas en la parte exterior de la base de la olla, armá una pasta espesa con bicarbonato y detergente, cubrí la zona con papel de cocina húmedo durante 30 minutos y frotá suavemente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el truco de la servilleta para que las verduras de hoja duren dos semanas en la heladera

    El truco de la servilleta para que las verduras de hoja duren dos semanas en la heladera

    por que recomiendan lavar las manzanas y verduras con bicarbonato de sodio

    Por qué recomiendan lavar las manzanas y verduras con bicarbonato de sodio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mitos y realidades sobre blanquear los dientes con bicarbonato de sodio

    Mitos y realidades sobre blanquear los dientes con bicarbonato de sodio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que deberias sumar una taza de bicarbonato junto con el jabon de la ropa

    Por qué deberías sumar una taza de bicarbonato junto con el jabón de la ropa

    Por Redacción Diario de Cuyo