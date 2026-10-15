    • 15 de octubre de 2026 - 18:24

    El truco de la servilleta para que las verduras de hoja duren dos semanas en la heladera

    Evitá que la lechuga, la acelga y la espinaca se pongan negras o marchitas a los pocos días de comprarlas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Comprar verduras de hoja verde en la verdulería y descubrir a los pocos días que se transformaron en una masa oscura y marchita al fondo del cajón de la heladera es una de las frustraciones más comunes del hogar. Este desperdicio de comida y dinero ocurre por una mala gestión de la humedad. Un sencillo método de empaque casero utilizando papel absorbente extiende la frescura de las hojas por más de 14 días.

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    Las hojas verdes necesitan cierta humedad para no deshidratarse y ponerse secas, pero el exceso de agua libre acelera su pudrición y fomenta la aparición de bacterias. Cuando guardás la lechuga en la bolsa plástica original del comercio, las gotas de transpiración quedan atrapadas contra las hojas, quemándolas en cuestión de 48 horas.

    Paso a paso para conservar las hojas frescas y crocantes

    • Lavar y secar por completo: lavá las hojas con agua fría y secalas exhaustivamente con un centrífugador de verduras o paños limpios. No deben guardarse húmedas.

    • Armar capas con papel: colocá una hoja de papel absorbente de cocina en la base de un recipiente hermético de vidrio o plástico.

    • Intercalar verduras y papel: acomodá una capa de verduras, sumá otra servilleta por encima y repetí la secuencia.

    • Cerrar y refrigerar: el papel de cocina actuará como un regulador continuo, absorbiendo la condensación residual sin dejar que toque las hojas.

    Si al cabo de una semana notás que el papel de cocina está muy húmedo, simplemente reemplazalo por uno seco para mantener el microclima perfecto dentro del contenedor.

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