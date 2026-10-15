El truco de la servilleta para que las verduras de hoja duren dos semanas en la heladera

Comprar verduras de hoja verde en la verdulería y descubrir a los pocos días que se transformaron en una masa oscura y marchita al fondo del cajón de la heladera es una de las frustraciones más comunes del hogar. Este desperdicio de comida y dinero ocurre por una mala gestión de la humedad. Un sencillo método de empaque casero utilizando papel absorbente extiende la frescura de las hojas por más de 14 días.