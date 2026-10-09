Un método fácil que aprovecha el poder del vapor para desincrustar la suciedad más difícil sin dañar las paredes del electrodoméstico.

El truco de la taza que elimina la grasa pegada del horno sin refregar.

Limpiar el horno suele ser una de las tareas más postergadas de la casa debido al esfuerzo físico que requiere refregar paredes y bandejas llenas de grasa quemada. Sin embargo, existe un truco de limpieza que vuelve líquido el hollín utilizando únicamente la temperatura residual del horno y un recipiente con agua y vinagre.

Cómo funciona la técnica de evaporación interna Cuando la grasa se hornea repetidamente, forma una película dura conocida como polímero lipídico. Las esponjas de acero suelen rayar el enlozado del horno, arruinando su terminación. Este método se basa en la ablandación por condensación ácida: el vapor saturado penetra los poros de la grasa pegada y afloja su adherencia.