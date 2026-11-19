Inventado en 1974 por el arquitecto húngaro Ern Rubik como una herramienta didáctica para explicar la geometría tridimensional a sus alumnos, el célebre cubo de colores se convirtió en el juguete más vendido de la historia. Aunque muchos creen que resolverlo exige una inteligencia matemática extraordinaria, en realidad cualquier persona puede aprender a armarlo dominando unos pocos algoritmos visuales, obteniendo enormes beneficios cognitivos en el proceso.