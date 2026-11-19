En un mercado saturado de juguetes electrónicos con luces, sonidos estridentes y funciones automáticas, los clásicos bloques de encastre de madera o plástico mantienen intacta su vigencia pedagógica. Lejos de ser un simple pasatiempo, los psicopedagogos y neurocientíficos coinciden en que construir estructuras con piezas sueltas es una de las actividades más completas para el cerebro infantil. Al no tener una única forma de uso, estimulan la creatividad libre desde los primeros años de vida. (Para descubrir más guías sobre crianza, educación y entretenimiento familiar, visitá la sección Estilo de [Diario de Cuyo]).