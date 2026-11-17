Llevar una botella de bebida isotónica de colores llamativos al gimnasio o a caminar por el parque se ha vuelto una costumbre muy difundida. Sin embargo, los nutricionistas deportivos advierten que estas bebidas fueron formuladas para esfuerzos físicos intensos y prolongados, y consumirlas en entrenamientos leves aporta azúcares y sodio innecesarios. Saber distinguir cuándo basta con agua pura optimiza el rendimiento y cuida la salud metabólica.
La regla de la hora de duración
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Entrenamientos de menos de 60 minutos (Agua pura): si vas a caminar, correr menos de una hora, hacer una clase de gimnasio convencional o andar en bicicleta a ritmo moderado, el agua mineral o de red es la hidratación perfecta. El cuerpo cuenta con reservas suficientes de glucógeno y electrolitos para ese lapso.
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Esfuerzos mayores a 60-90 minutos (Bebidas isotónicas): en partidos de fútbol intensos, fondos largos de running, ciclismo de ruta o entrenamientos bajo calor extremo con sudoración profusa, las bebidas isotónicas reponen sodio, potasio y carbohidratos de absorción rápida, evitando calambres y la caída brusca de energía.
Pauta práctica de hidratación
Pesate antes y después de un entrenamiento intenso: por cada kilogramo de peso perdido en sudor, debés reponer aproximadamente 1,5 litros de líquido durante las horas siguientes para restaurar el equilibrio hídrico.