Una puma adulta, de aproximadamente tres años de edad, fue rescatada este miércoles en la localidad cordobesa de General Levalle. El rescate se produjo luego de que el propietario de una quinta entregara de manera voluntaria al felino, que permanecía en cautiverio dentro del establecimiento. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba, quienes se trasladaron hasta el lugar durante las horas de la mañana.

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Según indicó el comisario Sergio Sánchez, integrante de la Dirección General de Patrulla Rural, el personal del Destacamento Le Valle se presentó en la zona de quintas de esa localidad, situada en el departamento Roque Sáenz Peña. La intervención se realizó en carácter de colaboración con la Policía Ambiental. “El propietario del lugar hace entrega espontánea de este animal”, señaló el funcionario al referirse a la puma.

Una vez que se concretó la entrega voluntaria del felino, intervino el personal de Patrulla Ambiental. Esa dependencia se hizo cargo del traslado del ejemplar hasta la ciudad de Córdoba, donde recibirá atención y cuidado. El animal quedó bajo la custodia y la responsabilidad de Patrulla Ambiental, en el marco de la Ley Nacional Nº 22.421 de Fauna Silvestre, que regula la protección de ese patrimonio en la Argentina.

Tras una serie de allanamientos en el norte de Córdoba, el pasado sábado 7 de noviembre fue detenido un hombre de 36 años y la Policía rescató a una cría de puma y a un oso melero que permanecían en cautiverio. Durante los procedimientos, además, se secuestraron armas de fuego y municiones.

Con la participación de efectivos de la Patrulla Rural y de Policía Ambiental, los operativos tuvieron lugar en Rayo Cortado, localidad del departamento Río Seco. La investigación comenzó por la sospecha de una infracción a la norma que prohíbe tener fauna silvestre protegida en la zona.

El personal halló una cría de puma y un oso melero al efectuar los registros. Ambos animales fueron retirados una vez finalizados los operativos, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes por el cautiverio al que estaban sometidos.

Durante los allanamientos, fueron incautadas tres armas de fuego de distintos calibres y más de 80 cartuchos. De acuerdo con la información difundida por El Doce TV, la justicia quedó a disposición de todo el material y de los elementos secuestrados.

Según informaron, el detenido fue imputado por tenencia de fauna silvestre protegida. Por el momento, se desconoce tanto el estado de salud de los animales como el destino al que serán derivados después de su rescate.

El martes 10 de noviembre, tres días más tarde, fue encontrado un puma adulto que se refugiaba bajo un auto estacionado en la vía pública del barrio Villa Unión, en la ciudad de Córdoba. Tras confirmarse que estaba en buen estado de salud, efectivos policiales y profesionales de fauna silvestre contuvieron al animal y lo llevaron a un centro especializado.

Todo transcurría con normalidad durante la tarde en calle Río Yuspe al 1600, hasta que una comunicación a la línea de emergencias 911 alteró el ritmo del barrio: debajo de un vehículo estacionado frente a una vivienda había un felino de gran tamaño. Al domicilio acudió personal de la Patrulla Rural Centro, que comprobó que se trataba, en efecto, de un puma adulto.

Por la envergadura del ejemplar, los efectivos pidieron la participación de profesionales del Ente BioCórdoba. Junto al personal policial, los especialistas trabajaron para contener al felino y retirarlo de forma segura. Ambos equipos consiguieron reducirlo y contenerlo, sin que hubiera personas heridas durante el procedimiento.

Después de asegurar al animal, los especialistas realizaron un breve examen clínico para determinar su estado general. La evaluación estableció que el puma tenía un buen estado sanitario y no presentaba lesiones ni alteraciones que demandaran atención inmediata.

Luego, el ejemplar fue llevado al Hospital de Fauna Silvestre del Ente BioCórdoba, donde quedó al cuidado de profesionales especializados.