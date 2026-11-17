Mirar nuestras zapatillas deportivas favoritas, ver que la tela superior no tiene roturas y que el dibujo de la suela sigue firme suele llevarnos a estirar su vida útil durante años. Sin embargo, en el calzado diseñado para correr o entrenar con impacto, el desgaste crítico ocurre de forma invisible en la mediasuela de espuma, el componente encargado de proteger las articulaciones en cada pisada.
El agotamiento de la espuma EVA y el retorno de impacto
Las mediasuelas modernas (fabricadas en polímeros como EVA, TPU o espumas de nitrógeno) contienen millones de microceldas de aire que se comprimen al pisar y recuperan su forma al despegar el pie. Con el paso de los kilómetros, esas celdas colapsan de forma permanente, volviendo la zapatilla rígida y transfiriendo el golpe del asfalto directamente hacia los tobillos, las rodillas y la zona lumbar.