Mirar nuestras zapatillas deportivas favoritas, ver que la tela superior no tiene roturas y que el dibujo de la suela sigue firme suele llevarnos a estirar su vida útil durante años. Sin embargo, en el calzado diseñado para correr o entrenar con impacto, el desgaste crítico ocurre de forma invisible en la mediasuela de espuma, el componente encargado de proteger las articulaciones en cada pisada.