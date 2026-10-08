    • 8 de octubre de 2026 - 23:49

    El truco con vinagre blanco y bicarbonato para recuperar la suavidad de las toallas ásperas

    Usar estos dos ingredientes de cocina en el lavado permite disolver la acumulación de jabón y sarro en las fibras sin dañar el tejido.

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    Por Sofía Hache

    El uso diario y el secado inadecuado hacen que el tejido pierda su esponjosidad con el tiempo. Para solucionar este problema común sin recurrir a químicos agresivos, se recomienda una alternativa casera y económica que restaura las prendas de baño en un solo ciclo de lavado.

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    Por qué las toallas pierden la esponjosidad y cómo actúa esta mezcla

    Con el paso del tiempo, los detergentes comerciales y el suavizante de ropa convencional dejan un residuo graso sobre el algodón. Este depósito invisible impermeabiliza las fibras, impidiendo que absorban el agua de forma eficiente y volviéndolas ricas y rísticas al tacto.

    A esto se suma la presencia de minerales pesados en el agua corriente, como el calcio y el magnesio. Según informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la dureza del agua favorece la cristalización de partículas en el entramado textil, rígidos que acortan la vida útil de las sábanas y toallones.

    El vinagre blanco de alcohol actúa descomponiendo las sales minerales y los restos de jabón atrapados, mientras que el bicarbonato de sodio neutraliza los malos olores y ayuda a mullir las fibras sin desgastar el tejido.

    Paso a paso: la guía para aplicar el tratamiento en el lavarropas

    Para lograr un resultado idéntico al de un hotel de lujo, es indispensable no mezclar ambos ingredientes al mismo tiempo, ya que su reacción química inmediata anularía las propiedades individuales de cada uno.

    • Primer ciclo de lavado con vinagre: Colocar las toallas en el tambor sin agregar jabón en polvo. Verter una taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante e iniciar un programa con agua tibia o caliente.
    • Segundo ciclo con bicarbonato: Una vez finalizado el primer centrifugado, agregar media taza de bicarbonato de sodio directamente sobre las toallas e iniciar un lavado corto con enjuague completo.
    • Secado al aire libre: Tender las prendas a la sombra en un lugar ventilado. Antes de colgar cada toalla, es fundamental sacudirla con fuerza dos o tres veces para separar las fibras y recuperar el volumen natural.

    Errores habituales que endurecen las fibras de algodón

    Para mantener la absorción y textura esponjosa a largo plazo, conviene modificar algunos hábitos frecuentes durante la rutina de lavandería:

    • Abusar del suavizante líquido: Este producto crea una capa de silicona que repele el agua y apelmaza el tejido tras pocas lavadas.
    • Cargar en exceso el tambor: Si las toallas no disponen de espacio para moverse libremente, el agua de enjuague no logra arrastrar la suciedad ni los limpiadores.
    • Planchar a alta temperatura: El calor directo de la plancha aplasta los bucles de algodón y quema las puntas de las fibras de forma irreversible.

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