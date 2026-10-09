    • 9 de octubre de 2026 - 21:15

    El truco infalible para reparar un cierre atascado o que se abre solo

    Con elementos comunes como un lápiz de grafito o un alicate pequeño podés arreglar la campera sin llevarla a coser.

    image
    Por Sofía Hache

    Que el cierre de una campera o pantalón favorito se trabe o se abra por el medio justo cuando estás por salir de casa es un clásico dolor de cabeza. Antes de dar por perdida la prenda o gastar en el cambio del zíper en la mercería, podés aplicar dos trucos mecánicos muy simples para restablecer su funcionamiento.

    Leé además

    el truco del cafe molido para neutralizar el mal olor de la heladera para siempre

    El truco del café molido para neutralizar el mal olor de la heladera para siempre
    el truco definitivo para dejar las zapatillas blancas de lona como recien compradas

    El truco definitivo para dejar las zapatillas blancas de lona como recién compradas

    Caso 1: El cierre está duro o desenganchado (Solución con grafito)

    Cuando los dientes de metal o plástico generan demasiada fricción, forzar la corredera solo logrará romper el tirador. El grafito de los lápices negros actúa como un lubricante seco ideal para desbloquear los dientes sin manchar la tela de aceite.

    • Paso a paso: frotá la punta de un lápiz escolar de grafito sobre los dientes del cierre, tanto por arriba como por abajo de la zona trabada. Desplazá el carro suavemente de a poco hasta que corra sin resistencia.

    Caso 2: El cierre se abre por abajo (Solución con alicate)

    Si subís el carro y los dientes se separan solos, el problema no está en la tira sino en la holgura del carro deslizador, que se ha abierto por el uso continuo.

    • Posicionar el carro: bajá el carro hasta el tope inferior.

    • Ajuste de presión: con la ayuda de un alicate o pinza pequeña, aplicá una ligera presión en las solapas laterales traseras del carro metálico.

    • Prueba: no presiones demasiado para no quebrarlo; solo necesitás cerrar la luz milimétrica para que vuelva a engarzar los dientes al subir.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El truco de la taza que elimina la grasa pegada del horno sin refregar.

    El truco de la taza que elimina la grasa pegada del horno sin refregar

    el truco con vinagre blanco y bicarbonato para recuperar la suavidad de las toallas asperas

    El truco con vinagre blanco y bicarbonato para recuperar la suavidad de las toallas ásperas

    el truco con arroz y bicarbonato para eliminar el olor a humedad de los placares

    El truco con arroz y bicarbonato para eliminar el olor a humedad de los placares

    por que recomiendan frotar papel aluminio en las canillas del bano

    Por qué recomiendan frotar papel aluminio en las canillas del baño

    Por Sofía Hache